Meta, Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Meta, Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkaracak

Meta, performansa dayalı işten çıkarmalara gidecek, boşalan pozisyonları 2025'te dolduracak.

14.01.2025 21:46
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NEW Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, personellerinin yüzde 5'inin işine performansa dayalı olarak son vereceği ve işten çıkarılan çalışanların yerine yeni alım yapacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini belirtti.

Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri uzaklaştırmaya karar verdiğini ifade eden Zuckerberg, performansa dayalı işten çıkarmalara gideceklerini ve boşalan pozisyonları 2025'te yeniden doldurma niyetinde olduklarını bildirdi.

Zuckerberg, gelecekteki performansları konusunda iyimser olurlarsa beklentileri karşılamayan herkesi işten çıkarmayacaklarına dikkati çekerek, işine son verilen personele "cömert" kıdem tazminatı sağlayacaklarını kaydetti.

İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat'ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini belirtti.

ABD basınında yer alan ve bir Meta yöneticisinin paylaşımına dayandırılan haberlere göre, işten çıkarmalardan şirket çalışanlarının yüzde 5'i etkilenecek.

Kaynak: AA

Mark Zuckerberg, Teknoloji, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta, Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkaracak - Son Dakika

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