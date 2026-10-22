Meta'nın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 264 artışla 9,9 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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Meta'nın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 264 artışla 9,9 milyar dolara çıktı

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Meta, 2026'nın temmuz-eylül döneminde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırarak 64,6 milyar dolara, net karını da yüzde 264 artırarak 9,9 milyar dolara çıkardı. Şirketin geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

NEW Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26 artış kaydetti.

Meta, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 64,6 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 51,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 264 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,05 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 3,83 dolara çıktı.

Meta'nın geliri ve karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yılın dördüncü çeyreğine dair öngörülerini de paylaşan Meta, 73 milyar dolar ile 76 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

"Sosyal medya" davasıyla ilgili 9,89 milyar dolar maliyet kaydedildi

Şirketin bilançosuna dair açıklamasında, ağustos ayında gençlerin ruh sağlığı ve sosyal medyayla ilgili davaları çözüme kavuşturmak amacıyla 52 eyalet başsavcısıyla bir anlaşmaya varıldığı, bu anlaşmanın yaklaşık 18,59 milyar dolara varan ödeme öngördüğü anımsatıldı.

Üçüncü çeyrekte söz konusu anlaşmayla ilgili 9,89 milyar dolarlık maliyet ve gider kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, bu tutar hariç tutulduğunda faaliyet gelirinin 22,88 milyar dolar, hisse başına karın 7,40 dolar olacağı vurgulandı.

Ayrıca, Meta Yönetim Kurulu'nun Ocak 2027'de yürürlüğe girmek üzere, borsada işlem görecek ancak oy hakkı bulunmayacak yeni bir "C Sınıfı" adi hisse senedi oluşturulmasını onayladığı aktarıldı.

Meta'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, "Bu çeyrekte, ilk ileri düzey modelimiz olan Muse ve Muse Wonder'ın kullanıma sunulması da dahil olmak üzere herkes için kişisel bir süper zeka sunma hedefimize yönelik önemli dönüm noktalarına ulaştık. Yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor, ana iş kolumuz oldukça güçlü ve her alanda kayda değer bir hızlanma görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Meta'nın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 264 artışla 9,9 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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