Metaverse'e 'yatırım'lar genişliyor - Son Dakika
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Metaverse'e 'yatırım'lar genişliyor

01.06.2022 16:22
Metaverse'e 'yatırım'lar genişliyor

Bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri sunan İnfo Yatırım, popüler sanal platformu Metaverse'deki buluşma noktası 'InfoVerse' ile yatırımcılarını buluşturdu.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri sunan İnfo Yatırım, popüler sanal platformu Metaverse'deki buluşma noktası 'InfoVerse' ile yatırımcılarını buluşturdu.

Metaverse ağı genişlemeye devam ediyor. İnfo Yatırım, Metaverse dünyasında yerini aldığını duyurdu. Yatırımcılar, sanal evrende de İnfo Yatırım'a istedikleri an ulaşabilecekler. İnfoVerse, yatırımcıların 7/24 buluşabileceği, verilecek eğitimlerle birlikte finansal okuryazarlığın artacağı, finans dünyası için farklı bir boyut olan InfoVerse Buluşma Noktası'nı kurdu.

"2020 yılında özkaynağımız 341 milyon TL'ye ulaştı"

Şirketin gelişimiyle ilgili olarak bilgi veren Info Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, " 2021 yılsonu itibarıyla 263 milyon TL olan özkaynaklarımızı, 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 341 milyon TL'ye yükselttik. Net karımızı da 48 milyon TL'dan 109 milyon TL'ye çıkararak başarılı bir yıl geçirdik. 2021'de kitle fonlama lisansı alan ilk banka dışı aracı kurum olduk. İnfo Yatırım olarak fona ihtiyaç duyan girişim ve projeleri 'Startup Burada' dijital platformu aracılığıyla yatırımcılarla buluşturmaya başladık. An itibariyle 22 irtibat ofisi ile yurt çapında faaliyet gösteriyor ve gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz. Bu yıl içinde 5 yeni noktada daha yatırımcılarla buluşmak için çalışıyoruz. 1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteriyor, bireysel ve kurumsal yatırımcıya hizmet sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Metaverse, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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