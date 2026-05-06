Meteksan Savunma\'dan Yüksek Teknoloji Sonar

06.05.2026 16:29
Meteksan Savunma, MİLSAS ile sualtı hedeflerini yüksek çözünürlükte görüntülemeyi amaçlıyor.

Meteksan Savunma, deniz tabanı ve su altı hedeflerinin yüksek çözünürlükte görüntülenmesine imkan sağlayan Milli Sentetik Açıklıklı Sonar'ı (MİLSAS) SAHA 2026'da sergileyerek su altı sistemleri alanındaki yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında MİLSAS'ı sergileyen Meteksan Savunma, radar ve elektronik harp çözümlerinden sonar sistemlerine, platform alt sistemlerinden eğitim simülatörlerine kadar geliştirdiği teknolojilerle Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

NATO standartlarında geliştirilen ve sahada aktif olarak kullanılan sistemleriyle öne çıkan şirket, güçlü üretim altyapısı ve yüksek üretim kapasitesi sayesinde projelerini zamanında ve güvenilir şekilde hayata geçiriyor. Yerli ve milli mühendislik yaklaşımıyla sürdürülebilir çözümler geliştiren Meteksan Savunma, geniş tedarikçi ağıyla da savunma sanayisi ekosistemine katkı sağlamayı sürdürüyor.

MİLSAS, geleneksel sonar sistemlerinin çözünürlük sınırlarını aşıyor

Bu kapsamda geliştirilen MİLSAS, deniz tabanı ve su altı hedeflerinin yüksek çözünürlükte tespiti için ileri seviye bir sentetik açıklıklı sonar sistemi olarak dikkati çekiyor. Sistem, platform hareketi boyunca elde edilen çok sayıda dar açıklıklı sonar ölçümünü eş evreli şekilde birleştirerek sentetik geniş bir açıklık oluşturuyor. Böylece geleneksel sonar sistemlerinin çözünürlük sınırları aşılırken su altı hedefleri yüksek detay seviyesinde görüntülenebiliyor.

Yüksek frekanslı akustik sinyallerin işlenmesiyle keskin ve net görüntüler üreten MİLSAS, geniş kapsama alanı ve üstün görüntü kalitesi sayesinde mayın tespiti, deniz tabanı haritalama, kritik altyapı denetimi, enerji arama faaliyetleri ve değişiklik tespiti gibi birçok farklı görevde güvenilir veri sağlıyor.

Sistem, operasyonel karar alma süreçlerini hızlandırırken görev etkinliğinin artırılmasına da katkı sunuyor.

Meteksan Savunma, teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra insan kaynağı yatırımları ve uluslararası iş birlikleriyle de dikkati çekiyor. Şirket, üretim ve teknoloji transferi projeleriyle küresel ölçekte işbirliklerini güçlendirmeyi ve savunma sanayisi ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Derinlikleri Netleştiren Teknoloji" yaklaşımıyla geliştirilen MİLSAS'ın, hem askeri hem de sivil kullanım alanlarında yüksek doğrulukta veri sunarak zorlu sualtı koşullarında güvenilir performans sağlaması amaçlanıyor.

Meteksan Savunma, bu çözümüyle sualtı teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
