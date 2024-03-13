Metro Bank, 1000 çalışanını işten çıkaracak

İngiltere merkezli Metro Bank, maliyetlerini azaltmak için 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Banka, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve maliyet azaltma kararlarını açıkladı.
Buna göre banka, yılın ilk çeyreğinde yıllık 50 milyon sterlin tasarruf sağlamak için toplam personel sayısının yüzde 22'sine denk gelen yaklaşık 1000 çalışanının nisan ortasından önce işten ayrılacağını bildirdi.
Metro Bank, yıl sonuna kadar 30 milyon sterlin daha maliyet azaltma kararı aldı.
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İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Çorum'da yaptığı konuşmada, emekliye bayram ikramiyesinin artırılması önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti. Kayalar, emeklilere para olmadığını söylemenin yanında 600-700 milyar faizin nasıl verildiğini sordu.
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB etkinliklerinde destek olan hayırseverlere plaket ile teşekkür etti. Hayırsever Ümit Yelin ise esnaflar için yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve organik bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 306 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı. İlçede prolin değeri yüksek olan bal üretildiği belirtilirken, Sason'da üretilen balın Türkiye'nin en kaliteli balı olduğu vurgulandı.
Afyonkarahisar Belediyesi, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından açılan ve kaçak olarak işletilen kuyumcu dükkanını mühürledi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işletmeye cezai müeyyide uygulandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacaklarını söyledi. Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her Teknisyene bir Stajyer" projesi başlatıyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Su Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su kaynaklarında ciddi azalmalarla karşı karşıya olduğunu ve su fakiri bir ülke olmaya doğru gittiğini belirtti. Vali Elban, suyun doğru kullanımı için hükümetin eyleme geçtiğini ve il bazında da çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise toplantının suyun korunması ve entegre yönetimi amaçladığını ifade etti.
Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, 2023 yılında 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi. Otokar, geçen yıl askeri araç satışını adet bazında yüzde 43 artırarak 5 milyar 666 milyon lira ciro elde etti. Şirket, 305 askeri araçla son 6 yılın en yüksek satış rakamına ulaştı. Otokar'ın Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerde aktif olarak kullanılan 33 binden fazla askeri aracı bulunuyor.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikata Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü, işletme şefleri ve yangın işçileri katıldı. Eğitimde yangın çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi.
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor. Hurdaya çıkan motosikletler tırlar yardımı ile İzmir Aliağa'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüm için gönderildi.
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