Metro Bank, 1000 çalışanını işten çıkaracak

İzmir Valisi: Türkiye su fakiri bir ülke olmaya doğru gidiyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Su Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su kaynaklarında ciddi azalmalarla karşı karşıya olduğunu ve su fakiri bir ülke olmaya doğru gittiğini belirtti. Vali Elban, suyun doğru kullanımı için hükümetin eyleme geçtiğini ve il bazında da çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise toplantının suyun korunması ve entegre yönetimi amaçladığını ifade etti.