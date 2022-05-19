Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu - Son Dakika
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Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu

19.05.2022 10:26

Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık, belediye, GAP idaresi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Mezopotamya Çilek Bahçesinde üretilen Kızıltepe çileğinin üretim serüveni ve tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık, belediye, GAP idaresi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Mezopotamya Çilek Bahçesinde üretilen Kızıltepe çileğinin üretim serüveni ve tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde kurulan Mezopotamya Çilek Bahçesinde düzenlenen programa, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Programa katılanlara Kızıltepe çileği ve çilekten yapılan dondurma ikramı yapıldı. Katılımcılar, Mezopotamya Çilek Bahçesinde hasat yapan kadınlara eşlik etti.

Programda konuşan Mardin Valisi Demirtaş, "Kadınlarımız cesaret göstermişler, Kaymakam Beye ve eşlerine teşekkür ediyorum. Burada ciddi anlamda çilek yetiştiriliyor. Bunları tebrik ediyoruz. Bizim açımızdan çok önemli. Bugün Batman'a gidiyorsunuz artık ihracat ediliyor. Bu önemli bir şey, biz de yapabiliriz. İşte bir demo yapıldı. Sıcak bir memleket biliyorum ama ciddi anlamda bir verimlilik olduğunu da görüyorsunuz. Buna da ihtiyacımız var. Çünkü biz çilek yiyoruz, muz yiyoruz, narenciye yiyoruz. Tabi buğday ve mısır önemli, bizim ülkemiz ve bölgemiz açısından çok önemli ama diğer taraftan bu ihtiyacımızı karşılayacak küçük alanları biraz önce kaymakamımız çok güzel söyledi bahçemizde bile bunu yapabiliriz" dedi.

"Karı yüksek bir ürün"

Mezopotamya Çilek Bahçesinin bir demo bahçe olduğunu belirten Kaymakam Çam, "Siz burada toplanan kıymetli misafirlerimize amacımız çileği tattırmak değil, bu bir örnek bahçe. Kızıltepe'de yaklaşık 1,5 yıldır uğraşıyoruz. Kızıltepe'nin iklimi, toprağı, bitki örtüsü bu ürünü yetiştirme bağlamında uygundur; örnekte olduğu gibi. Kıymetli çiftçilerimiz, bizim size çağrımız şudur; küçük alanlarda, evinizin önündeki alanlarda alternatif ürünler yetiştirerek özellikle kadınların istihdamına katkı sağlamak ve gençlerin istihdamına katkı sağlamanız gerekiyor. 20 dönümlük çilek bahçesinde ortalama 20 kişi istihdam ediliyor. Birim maliyetlerini düşürdüğümüzde birim karına bakıldığında diğer ürünlerle birlikte değerlendirildiğinde karı yüksek bir ürün" diye konuştu.

Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu
Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu

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Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Mezopotamya, Kızıltepe, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızıltepe'de istihdama teşvik için tarlada buluşuldu - Son Dakika


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