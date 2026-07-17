MHP heyetinden KUTSO'ya ziyaret: Kütahya'nın ekonomik geleceği için ortak istişare - Son Dakika
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MHP heyetinden KUTSO'ya ziyaret: Kütahya'nın ekonomik geleceği için ortak istişare

MHP heyetinden KUTSO\'ya ziyaret: Kütahya\'nın ekonomik geleceği için ortak istişare
17.07.2026 20:56  Güncelleme: 21:03
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş başkanlığındaki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek kentin ekonomik kalkınması, yatırım potansiyeli, istihdam ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş öncülüğündeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KUTSO) ziyaret ederek, kentin ekonomik gelişimi ve yatırım potansiyeline yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, MHP Merkez İlçe Başkanı Y. Selman Tuğ, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, belediye meclis üyeleri, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Veli Özdamar ile MHP il ve merkez ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

MHP heyeti, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Alkış, Semra Tozaraydın ile Melih Aslan tarafından karşılandı.

KUTSO hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede, ticaret ve sanayi sektörlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, istihdamı destekleyecek projeler ve sanayicilerin beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Kütahya'nın sahip olduğu üretim gücünün daha etkin değerlendirilmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve şehrin ulusal ile uluslararası alandaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası arasında kurulacak güçlü iş birliğinin kentin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Ziyaret kapsamında, ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde yürütülebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Kütahya'nın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmaların önemine dikkat çekildi. Taraflar, şehrin ekonomik potansiyelini daha ileri seviyeye taşıyacak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Kütahya'nın geleceği için ortak çalışma kararlılığının vurgulanmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MHP heyetinden KUTSO'ya ziyaret: Kütahya'nın ekonomik geleceği için ortak istişare - Son Dakika

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