Michelin Türkiye'de yeni atamalar yapıldı - Son Dakika

Lastik üreticisi Michelin'in Türkiye'deki satış operasyonlarında görev değişimi yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Türkiye Binek ve Hafif Ticari Lastiklerden Sorumlu Satış Direktörlüğü'ne Serhat Sezginsoy, Ağır Vasıta Satış Direktörlüğü'ne de Erol Şimşir atandı.

Daha önce Ülke Satış Direktörü olarak görev yapan Sertan Akçagöz ise Kasım 2021'den itibaren Michelin Orta Avrupa Bölge Liderlik Ekibi'nde Yol Dışı Lastikler Satış Direktörü olarak görev alacak.

Michelin'in binek ve hafif ticari lastikler için satış operasyonlarının başına geçen Serhat Sezginsoy, 2010 yılında dahil olduğu Michelin'in Türkiye'deki satış operasyonlarında çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Michelin Türkiye'de son olarak Bölge Satış Müdürü olarak görev alan Sezginsoy, şubat ayı itibarıyla Binek ve Hafif Ticari Lastiklerden Sorumlu Satış Direktörü olarak atandı.

Michelin Türkiye Ağır Vasıta Satış Direktörü pozisyonuna getirilen Erol Şimşir de 2003 yılından beri Michelin'in Türkiye'deki satış ve iş geliştirme operasyonlarında başarıyla görev aldıktan sonra 2016 yılında Bölge Satış Müdürü görevini üstlenmişti. Şimşir, son 5,5 yıl boyunca başarıyla sürdürdüğü Bölge Satış Müdürü görevinin ardından Kasım 2021'den itibaren de Ağır Vasıta Satış Direktörü olarak şirketin ağır vasıta lastiklerinin satış stratejilerine yön vermeye başladı.

Söz konusu değişiklikler öncesi Türkiye'de tüm ürün gruplarından sorumlu Ülke Satış Direktörü olarak görev yapan Sertan Akçagöz ise Kasım 2021'den itibaren Michelin Orta Avrupa Bölge Liderlik Ekibi'nde Yol Dışı Lastikler Satış Direktörü olarak atandı. Yeni göreviyle Michelin Orta Avrupa bölgesinde 21 ülkeden sorumlu olan Akçagöz, Türkiye'de edindiği 20 yılı aşkın deneyimini Michelin Orta Avrupa bölgesine taşıyacak.