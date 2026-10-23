Michigan tüketici güven endeksi ekimde 48'e revize edildi, 5 ayın en düşüğü oldu

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 48 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 48 oldu.

Endeksin ekim ayına dair öncü verisi 46,3 olarak açıklanmıştı.

Ekimde 5 ayın en düşük değerine inen tüketici güven endeksi, eylülde 48,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde 4,2 puan azalışla 46,7'ye indi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,5 puan artarak 48,8 değerine ulaştı.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye çıktı.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de ekimde yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,5'e yükseldi. Bu seviyenin, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

Hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentisi art arda ikinci ayda artarak, mayıstan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"Tüketici güveni geçen yıla göre yüzde 10 daha düşük"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ekimde sınırlı bir düşüş kaydettiğini belirtti.

Hsu, gelecek yıla ilişkin iş koşullarına dair beklentiler yaklaşık yüzde 14 iyileşse de geçen yılki seviyenin yüzde 16 altında kaldığını kaydetti.

Satın alma gücünün tüketicilerin ekonomiye bakışını belirleyen temel unsur olmaya devam ettiğini vurgulayan Hsu, "Tüketici güveni bir yıl öncesine göre yüzde 10, İran ile yaşanan gerilimden hemen önceki dönem olan şubata kıyasla ise yüzde 15 daha düşük seviyede bulunuyor." ifadelerini kullandı.