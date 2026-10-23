Michigan tüketici güven endeksi ekimde 48'e revize edildi, 5 ayın en düşüğü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Michigan tüketici güven endeksi ekimde 48'e revize edildi, 5 ayın en düşüğü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michigan Üniversitesinin tüketici güven endeksi ekimde 48'e revize edildi ve 0,1 puan azalışla 5 ayın en düşüğüne indi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,7'ye, uzun vadeli beklenti yüzde 3,5'e yükseldi; tüketici güveni geçen yıla göre yüzde 10 düşük.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 48 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 48 oldu.

Endeksin ekim ayına dair öncü verisi 46,3 olarak açıklanmıştı.

Ekimde 5 ayın en düşük değerine inen tüketici güven endeksi, eylülde 48,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde 4,2 puan azalışla 46,7'ye indi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,5 puan artarak 48,8 değerine ulaştı.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye çıktı.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de ekimde yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,5'e yükseldi. Bu seviyenin, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

Hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentisi art arda ikinci ayda artarak, mayıstan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"Tüketici güveni geçen yıla göre yüzde 10 daha düşük"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ekimde sınırlı bir düşüş kaydettiğini belirtti.

Hsu, gelecek yıla ilişkin iş koşullarına dair beklentiler yaklaşık yüzde 14 iyileşse de geçen yılki seviyenin yüzde 16 altında kaldığını kaydetti.

Satın alma gücünün tüketicilerin ekonomiye bakışını belirleyen temel unsur olmaya devam ettiğini vurgulayan Hsu, "Tüketici güveni bir yıl öncesine göre yüzde 10, İran ile yaşanan gerilimden hemen önceki dönem olan şubata kıyasla ise yüzde 15 daha düşük seviyede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
MichiganEkonomiFinansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:20
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, “Görüşelim“ diye davet etmedim
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, "Görüşelim" diye davet etmedim
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:50:56. #7.13#
SON DAKİKA: Michigan tüketici güven endeksi ekimde 48'e revize edildi, 5 ayın en düşüğü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei