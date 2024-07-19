Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi Belçika'da Sorunlara Yol Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi Belçika'da Sorunlara Yol Açtı

Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi Belçika\'da Sorunlara Yol Açtı

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle Belçika'da özellikle havacılık ve demir yollarında sorunlar yaşanıyor. Belçika Demiryolları (SNCB), çevrim içi bilet işlemi yapamazken, Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havaalanı'nda da sistem kesintileri nedeniyle bekleme süreleri uzadı.

19.07.2024 12:17
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle Belçika'da özellikle havacılık ve demir yollarında sorunlar yaşanıyor.

Belçika Demiryolları (SNCB), yaşanan çeşitli teknik sorunlar nedeniyle çevrim içi bilet işlemi yapamıyor. Şirketin satış ve iletişim kanalları da çalışmıyor.

SNCB'nin yaptığı açıklamada, "Bu sabahtan beri genel bir IT sorunuyla karşı karşıyayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik sorun nedeniyle SNCB internet sitesinde ve uygulamasında yer alan gecikmeler, güzergah değişiklikleri ve doluluk gibi bilgilerin güncel olmayabileceği belirtildi.

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle tren istasyonlarında duyurular yapılıyor.

Brüksel Havalimanı

Brüksel Havalimanı sözcüsü Ihsane Chioua Lekhli, Microsoft'u etkileyen küresel kesintinin Brüksel Havaliman'nı da olumsuz etkilediğini belirterek, "Check-in sistemimiz Microsoft üzerinde çalışıyor ancak bir yedek sistemimiz var. Havalimanında uzun bekleme süreleri yaşanabilir." dedi.

Havalimanı, uçuşu olan yolcuların erken gelmesini tavsiye etti.

Belçika'daki Charleroi Havaalanı'nda da sistem kesintileri nedeniyle bekleme süreleri uzarken, kuyruklar oluştu.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı firması Brüksel Havayolları da internet sitesini veya uygulamasını kullananların, profillerini yüklerken veya rezervasyonlarını yaparken teknik sorunlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi Belçika'da Sorunlara Yol Açtı - Son Dakika

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