Microsoft'tan 2,5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı - Son Dakika
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Microsoft'tan 2,5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı

02.07.2026 19:42
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Microsoft, yeni yapay zeka organizasyonu Frontier Company ile 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, müşterilerinin yapay zeka ile iş süreçlerini dönüştürmesine yardımcı olmak amacıyla 2,5 milyar dolarlık yatırımla "Microsoft Frontier Company" adlı yeni bir kurumsal yapay zeka organizasyonu kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapının derin sektör bilgisi, değişim yönetimi ve sürekli iyileştirme deneyimini kurumsal düzeyde yapay zeka mühendisliği uzmanlığıyla birleştireceği belirtildi.

Açıklamada, yeni organizasyonla dünya genelindeki müşterilere yapay zeka tabanlı dönüşüm süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.

Söz konusu yapının sektördeki en büyük ve sonuç odaklı mühendislik organizasyonu olacağı vurgulanan açıklamada, bu girişim için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, müşterilerle birlikte ölçülebilir iş sonuçlarına dayalı yapay zeka sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, devreye alınması ve sürekli iyileştirilmesi için 6 bin uzmanın görevlendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Microsoft, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Microsoft'tan 2,5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı - Son Dakika

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