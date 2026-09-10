Microsoft'tan gençler için yapay zeka güvenlik çerçevesi, Copilot'a yaş sınırı geldi - Son Dakika
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Microsoft'tan gençler için yapay zeka güvenlik çerçevesi, Copilot'a yaş sınırı geldi

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ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, çocukların ve gençlerin yapay zeka çağında çevrim içi korunması için "Güvenli Katılım Çerçevesi"ni hayata geçirdi. Çerçeve kapsamında Copilot'a oturum açma zorunluluğu getirilirken platforma erişim 13 yaşından küçük çocuklar için sınırlandırıldı.

NEW ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, çocukların ve gençlerin yapay zeka çağında çevrim içi ortamda korunmasını amaçlayan "Güvenli Katılım Çerçevesi"ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Microsoft'un "Güvenli Katılım Çerçevesi"ne ilişkin açıklamasında, çocukların ve ailelerin, ihtiyaç duydukları güvenlik önlemleri ile teknolojinin sunduğu fırsatlar arasında bir seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu çerçevenin, gençlerin yapay zekanın sunduğu fırsatlardan mahremiyetleri korunarak güvenle yararlanabilmesi için "tasarım gereği güvenlik", "yaşa göre farklılaştırılmış deneyimler" ve "eğitim" olmak üzere üç temel sütun üzerine kurulduğu bildirildi.

Yeni çerçeve kapsamında Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un kullanımı için oturum açma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, platforma erişimin 13 yaşından küçük çocuklar için sınırlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, arama motoru Bing'de zararlı içeriklere karşı filtrelemelerin güçlendirildiği ve geliştiricilere daha güvenilir yaş doğrulama imkanı sunan yeni uygulama programlama arayüzü "Windows Yaş API"nin kullanıma sunulduğu ifade edildi.

Teknolojinin tek başına dijital güvenliği sağlayamayacağı vurgulanan açıklamada, yapay zeka güvenlik enstitüleri, hükümetler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla küresel işbirliklerinin derinleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Microsoft, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Microsoft'tan gençler için yapay zeka güvenlik çerçevesi, Copilot'a yaş sınırı geldi - Son Dakika

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