Migros çocukların bayramını festivale dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Migros çocukların bayramını festivale dönüştürüyor

19.04.2022 11:46
Migros çocukların bayramını festivale dönüştürüyor

Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Festivali kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar tiyatro ile buluşacak.

Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Festivali kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar tiyatro ile buluşacak.

Migros'un açıklamasına göre, Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu yıl 26. kez düzenlenecek festival, Türkiye'nin 11 ilinden binlerce çocuğa, tiyatro dünyasını deneyimleme fırsatı sunacak.

Her yıl Türkiye'nin birçok farklı ilinden çocukları tiyatro ile tanıştıran festival bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Antalya'da düzenlenecek.

Festival kapsamında Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden bilete çevrilerek seçili çocuk oyunları izlenebilecek.

Migros'tan çocukların en sevdiği ürünler için 23 Nisan kampanyası

Çocukların en sevdiği ürünler için hazırlanan 23 Nisan özel kampanyasıyla Migros mağazalarında 19-24 Nisan'da geçerli olacak indirimler, Migros Sanal Market, Migros Ekstra ve Migros Hemen'de de başladı.

Kampanya kapsamında kırtasiye ürünleri, çocuk kitapları ve oyuncaklarda Money karta özel yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirimler uygulanacak.

Bazı oyuncak gruplarında yüzde 50; aile oyunları, puzzle çeşitleri ve bilim ve oyun setlerinde yüzde 40; Lego, Megabloks, Barbie, Nerf, Polly Pocket ve Playdoh gibi birçok markada ise yüzde 30 indirim fırsatı bulunuyor.

YORUMLAR
500
450 satranç tutkunu çocuk kıyasıya mücadele etti 450 satranç tutkunu çocuk kıyasıya mücadele etti Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır

MİGROS TİC. A.Ş., 23 Nisan, Tiyatro, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros çocukların bayramını festivale dönüştürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Migros çocukların bayramını festivale dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement