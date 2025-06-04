Migros Deniz Market Göcek'te Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Migros Deniz Market Göcek'te Hizmete Girdi

Migros Deniz Market Göcek\'te Hizmete Girdi
04.06.2025 15:57
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Migros, yaz sezonunda Göcek koylarında Deniz Market ile deniz üstünde süpermarket hizmeti sunuyor.

Migros Deniz Market, yaz sezonuyla birlikte Göcek koylarında hizmet vermeye başladı. 45 metrelik süpermarket tekne, bu yıl ikinci küçük teknesi 'Deniz Market Turuncu' ile daha fazla koya ulaşarak 10. yılında hizmet ağını genişletiyor.

Migros, yaz aylarını Göcek koylarında geçiren müşterilerine hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği Migros Deniz Market projesiyle bu sezon da denizdeki süpermarket hizmetine başladı. Ege'de teknelere, yatlara, adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara haftanın 7 günü ulaşan Migros Deniz Market, yaz boyunca Göcek'te hizmet verecek. Yaklaşık 45 metre uzunluğa ve 168 metrekarelik satış alanına sahip olan Migros Deniz Market, deniz üzerinde süpermarket konforunu sunuyor. İçerisinde paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden günlük ekmek ve sıcak simide, tekstilden deniz malzemelerine kadar 4.000'in üzerinde ürün bulunuyor. Yaz sıcağında ihtiyaç duyulan buz gibi ürünler de teknede satışa sunuluyor.

Migros Güney Ege Bölge Direktörü Ekrem Yıldız, bu yıl projenin 10. yılına girdiğini hatırlatarak, Migros Deniz Market'in ilk olarak 2016 Temmuz ayında Göcek koylarında hizmete başladığını belirtti.

"Sıcak börek ve ekmek gibi fırın ürünleri de yer alıyor"

Yıldız, "Bu projeyi Migros'un 'ulaşılabilirlik' vizyonunun bir parçası olarak başlattık. Bugün hala bu büyüklükteki teknemizle Türkiye'nin ilk ve en büyük deniz marketiyiz. İkinci tekneyle birlikte daha önce erişilemeyen Osmanağa, Akbükü, Kille, Büyükova, Yassıcalar Adası ve Göcek Adası koylarında hizmet veriyoruz. 'Deniz Market Turuncu' adı verilen ikinci tekne, 18 metre uzunluğunda ve 50 metrekarelik satış alanına sahip. Yaklaşık 1.500 ürün çeşidiyle, dar koylara daha rahat manevra yapabilecek şekilde tasarlandı. Migros Deniz Market'in içinde sadece raf ürünleri değil, aynı zamanda teknede günlük olarak üretilen sıcak börek ve ekmek gibi fırın ürünleri de yer alıyor. Bu ürünleri gece 21.00–22.00'ye kadar sıcak olarak satıyoruz. Özellikle tatilcilerden büyük ilgi görüyoruz. Yatların en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyu satışımız da bulunuyor. Dondurmadan konserveye, sütten makarnaya kadar denizde ihtiyaç duyulabilecek tüm temel ürünler tekne mağazalarımızda yer alıyor. Müşterilerimiz '+90 0541 456 34 56' ve Deniz Market Turuncu teknemiz için 90 530 918 08 11 numaralı telefonlardan talepte bulunarak Migros botlarıyla alışverişlerini gerçekleştirebiliyor, ardından kendi teknelerine tekrar ulaştırılıyorlar. Her iki teknemizde de hem ürün çeşitliliği hem de erişim kolaylığı açısından oldukça kapsamlı bir deniz üzeri market deneyimi sunuyoruz. Dileyen müşteriler ise Migros Sanal Market üzerinden sipariş vererek ürünlerini direkt teknelerine teslim alabiliyor. Ayrıca, mağazanın konumu denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla uyumlu şekilde anlık takip edilebiliyor. Her iki teknemizde de hem ürün çeşitliliği hem de erişim kolaylığı açısından oldukça kapsamlı bir deniz üzeri market deneyimi sunuyoruz. Hizmetimiz sadece teknelerle sınırlı değil. Karayla bağlantısı olmayan bölgelerde yaşayan, çalışan veya tatil yapan herkes bu marketten faydalanabiliyor. Ayrıca bölgedeki restoranlar da alışveriş için Migros Deniz Market'i kullanabiliyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Ekonomi, Migros, Turizm, Göcek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Migros Deniz Market Göcek'te Hizmete Girdi - Son Dakika

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