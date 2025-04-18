Mihalıççık\'ta ESMEK Eğitim Merkezi Açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum önemli bir protokole imza attı. Protokol kapsamında ESMEK, Mihalıççık'ta hizmet vermeye başlayacak.

Başkan Ünlüce, imza töreninde yaptığı konuşmada, "ESMEK ile her yaştan vatandaşımıza yeni beceriler kazandırıyor, istihdama katkı sunuyoruz. Bugüne kadar açmış olduğumuz ESMEK merkezlerinin 15'incisini Mihalıççık ilçemizde açıyor ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ESMEK, Mihalıççık'ta da hizmet vermeye hazırlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), istihdama katkı sağlamaya ve vatandaşlara yeni meslek edinme fırsatları sunmaya devam ediyor. 350'den fazla branş ile bugüne kadar 300 binin üzerinde kursiyere hizmet veren ESMEK, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde de hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıççık Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ücretsiz eğitim ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı

Mihalıççık'ta açılacak olan ESMEK kurs merkezi için hazırlanan protokol, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum arasında imzalandı. İki belediye arasında gerçekleştirilen bu iş birliği ile Mihalıççık ilçesinde yaşayan vatandaşlar, çeşitli alanlarda ücretsiz eğitim ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak. Ayrıca 3-6 yaş grubu çocukların kullanımına sunulan Oyun Evi de yine ESMEK Mihalıççık Eğitim Merkezi içinde hizmet verecek ve Oyun Evlerinin sayısı 12'ye çıkmış olacak.

ESMEK Merkezlerinin 15'incisi açılıyor

Başkan Ayşe Ünlüce, imza töreninde yaptığı konuşmada, "ESMEK ile her yaştan vatandaşımıza yeni beceriler kazandırıyor, istihdama katkı sunuyoruz. Bugüne kadar açmış olduğumuz ESMEK Merkezlerinin 15'incisini Mihalıçcık ilçemizde açıyoruz ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"ESMEK'in ilçemize değer katacağına inanıyoruz"

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ise, "İlçemizde sosyal ve mesleki gelişime katkı sağlayacak bu proje için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. ESMEK'in ilçemize değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ESMEK Mihalıççık Eğitim Merkezi, önümüzdeki günlerde kayıtların başlamasıyla birlikte eğitim vermeye başlayacak. - ESKİŞEHİR