Miilux OY, Manisa'da ürettiği zırh çeliğiyle küresel arenada - Son Dakika
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Miilux OY, Manisa'da ürettiği zırh çeliğiyle küresel arenada

15.06.2022 11:57
Miilux OY, Manisa'da ürettiği zırh çeliğiyle küresel arenada

OYAK'ın stratejik hamlesiyle Türkiye'nin zırh çeliği dahil tüm yüksek mukavemetli çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilen Miilux OY, Paris'te 17 Haziran'a kadar devam edecek EuroSatory Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

OYAK'ın stratejik hamlesiyle Türkiye'nin zırh çeliği dahil tüm yüksek mukavemetli çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilen Miilux OY, Paris'te 17 Haziran'a kadar devam edecek EuroSatory Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

Yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, 13-17 Haziran tarihleri arasında Paris'te gerçekleşen EuroSatory Savunma Sanayi Fuarı'na katıldı. Manisa'da üretilen ürünlerini ilk kez küresel pazarlara tanıtan şirketin fuarda sergilediği zırh çeliği çözümleri arasında; Miilux Protection 280T, Miilux'un Protection 440T, Miilux Protection 500T ve Miilux Protection 600T ön plana çıkıyor.

Protection ürünleri ilk kez Paris'te

Yapılan açıklamaya göre kara, hava savunma ve güvenlik sektörlerine yönelik düzenlenen uluslararası bir ticaret fuarı olan Eurosatory Fuarı'na Manisa'da ürettiği, savunma ve güvenlik sektöründe kullanılan Protection ürünleriyle katılan Miilux OY, 280T, 440T, 500T, 600T gibi zırh çeliği çözümleri ile birlikte zırh komponent ürünlerini ilk kez küresel arenada tanıtıyor. Miilux Protection 280T muharebe tankları, zırhlı muharebe, zırhlı personel taşıyıcıları gibi zırhlı araç tasarımlarında tercih edilen, patlama ve şok dalgalarına karşı dirençli, yüksek tokluk özelliklerine sahipken, Miilux'un Protection 440T ürünü ise, zırhlı araçların yan duvarlarında ve tabanlarında delinme, darbe ile patlamaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda kullanılıyor.

Miilux Protection 500T ürünü, zırhlı araçların şekillendirme gerektiren parçalarında yan duvar, tavan ve taret kısımlarında kullanılırken, Miilux Protection 600T ise en yüksek sertliğe sahip zırhlı araç üreticileri tarafından kaynak-büküm yapılmadan add-on ve stand-alone amaçlı mevcut tasarımlarda şekillendirilebilme özelliği sayesinde tercih ediliyor.

Hedef bölgesel zırh çeliği tedarikçisi olmak

Fuar ile birlikte yeni satış fırsatları, tanıtım ve küresel pazar için araştırma imkanları, yetkin firmalar ile iş birlikleri gibi konuları değerlendireceklerini söyleyen Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, "Bugün, Finlandiya ve Polonya fabrikalarımızla birlikte ülkemizin ihtiyacı olan zırh çeliği ürünlerini, yerli levha ile karşılama imkanına sahibiz. OYAK'ın Manisa'da kurduğu yerli zırh çeliği üretim tesisiyle Avrupa pazarından da pay alacak konuma geldik. Daha önce Türkiye'de üretilmeyen zırh çeliğinin üretimiyle sadece sektörel gelişimi güçlendirmekle kalmadık, savunma sanayimizi dışa bağımlı olmaktan koruyacak ve Türkiye ekonomisini güçlendirecek önemli bir adım da atmış olduk. Paris'teki gerçekleşen EuroSatory Savunma Sanayi Fuarı'nda da ilk kez Manisa'da üretilen ürünlerimizi küresel pazarda sergileme fırsatına kavuştuk" diye konuştu.

Şirket olarak, öncelikle yurt içinden gelen talebe yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yeldan, "Bununla birlikte, ihracata yönelik faaliyetlerimiz de hız kesmiyor. İlk aşamada aşınmaya dayanıklı çelik ürün grubumuzun ihracat pazarındaki payını arttırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, pazarın talebine yönelik olarak, Manisa fabrikamızın yıllık üretim kapasitesini 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Miilux OY, Manisa'da ürettiği zırh çeliğiyle küresel arenada - Son Dakika

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