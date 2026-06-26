Milas-Bodrum Havalimanı\'nda Yoğun Trafik

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Mayıs ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 414 bin 786 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 3 bin 403 uçak trafiği gerçekleşirken taşınan yük miktarı da 4 bin 490 ton oldu.

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde ise 940 bin 330 yolcuya hizmet verdi. 5 aylık dönemde 9 bin 704 uçuk trafiği ve 8 bin 284 ton yük taşındı. - MUĞLA