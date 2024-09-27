Milas'ta Topraksız Tarım Organize Tarım Bölgesi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milas'ta Topraksız Tarım Organize Tarım Bölgesi Projesi Hayata Geçiyor

Milas\'ta Topraksız Tarım Organize Tarım Bölgesi Projesi Hayata Geçiyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Milas'ta yapımı planlanan Örtüaltı Topraksız Tarım Organize Tarım Bölgesi projesi, tarımsal kalkınma ve istihdam fırsatları yaratmayı hedefliyor. Proje, son teknoloji seralarda yıl boyunca meyve ve sebze üretimi yapılmasını sağlayacak.

27.09.2024 11:22  Güncelleme: 11:26
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2021 yılında projesini hazırlayarak Güney Ege Kalkınma Ajansı-GEKA'nın desteğiyle fizibilitesini yaptırdığı, 'Milas Örtüaltı Topraksız Tarım Organize Tarım Bölgesi' için ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri Milas'ta bir araya geldi.

Milas İlçesi Avşar Mahallesi'ndeki toplam 3 bin 888 dekar büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde yapımı planlanan ve altyapısı tamamlanmış, son teknoloji seralarda topraksız tarım teknolojisi ile meyve ve sebze üretimi yapılmasını öngören 'Milas Örtüaltı Topraksız Tarım Organize Sanayi Tarım Bölgesi-OTB' projesi dört yıllık gecikmenin ardından bir kez daha gündeme getirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, projenin ilçe ve kent tarım ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Saylak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan nüfus ve toprak kaynaklı sorunlar nedeniyle ortaya çıkan topraksız tarım uygulamaları, yıl boyu üretim yapılabilmesi ve toprakta yapılan üretime göre çok daha yüksek verim sağlaması nedeniyle Milas için, Muğla için son derece önemli. GEKA'nın destek programına aldığı projenin bir an önce hayata geçirilebilmesi için yerel idare başta olmak üzere ilgili tüm kurumların desteğine ihtiyacımız var. Bunu sizlerden üreticilerimiz adına rica ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda projenin amaçlarını ve avantajlarını anlatan İl Müdürü Barış Saylak, "Bu proje ile tarıma dayalı sanayileşme potansiyeli yüksek olan bölgemizin tarımsal kalkınmaya ve istihdama katkı sağlaması, aynı sektördeki yatırımların burada kümelenmesi ile sosyoekonomik kalkınmaya ivme kazandırılması amaçlanmaktadır. Topraksız tarım teknolojisi ile kurulacak modern seralarda birim alandan daha fazla ürün alınabilecek ve bu sayede günümüzde tarım alanlarının giderek azalması nedeniyle üretim miktarlarında yaşanan düşüşün bir nebze de olsa önüne geçilebilecektir." diye konuştu. Milas'ın bu proje için çok avantajlı bir konumda olduğunu yineleyen Saylak, "İklimi, coğrafi konumu, nakliye, ihracat, dağıtım ve pazarlama aşamalarında Milas'ı ön plana çıkaran unsurlardır. İhracata yönelik kolay pazar imkanları ve turizm destinasyonlarına yakınlığı ile Milas OTB, Muğla'mızın en uygun bölgesindedir" İfadelerini kullandı.

Kadın üreticiler de dahil bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

762 dekar büyüklüğünde 27 adet sera parseli, 77 dekar alan içinde 12 adet sanayi parseli, 43 dekar alan içinde İdari ve Sosyal Tesisler, Sağlık Koruma Bandı, Park, Yollar, Arıtma Tesisi ve ağaçlandırma alanından oluşacak Milas OTB'nin enerji ihtiyacı, tesis içerisinde kurulacak güneş panelleri, biyogaz tesisi ve jeotermal kaynaklardan karşılanacak. Yıllık 1,5 milyar TL değerinde üretim hacmine sahip Milas OTB bünyesinde, yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Topraksız tarım uygulaması ile sebze ve meyve (domates, çilek, salatalık, biber, iceberg marul, roka vb.) sektöründe gerek ihracata gerekse de iç pazara yönelik üretim yapılabilecek. Aynı zamanda yatırımcı işletmelerin bir araya getirilerek kümelenmenin sağlanacağı OTB içerisinde Ar-Ge, İnovasyon Merkezi, Eğitim Merkezi ve tüm yan sanayi kolları da yer alacak.

Saylak'tan tüm kurumlara işbirliği ve destek çağrısı

Milas OTB'nin ilçede maliyeti düşük, güvenilir, izlenebilir ve marka değeri yüksek üretim için çok önemli bir adım olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Örtüaltı Topraksız Tarım Organize Sanayi Bölgesi yerleşim alanının aynı zamanda tarımsal üretim alanını yerleşim bölgelerinden ayırarak insan ve çevre sağlığına da katkı sunacağını vurguladı. Tarımsal üretim ve pazarlama süreçlerinde ara halkaların azaltılması gerektiğine işaret eden Saylak, "Hem üreticimizi, hem tüketicimizi korumak adına düşünülmüş bu projenin hayata geçmesi, Muğla'nın tarım ilçesi Milas'ın ve üreticisinin kalkınması açısından çok önemli. Organize Sanayi Bölgesi'nin hizmete sunulmasıyla birlikte, bitki giriş ve çıkış kontrolleri yapılabilecek, koruyucu tedbirler ve etkin mücadele ile bulaşıcı hastalıkların önlenmesi kolaylıkla sağlanabilecek. Bunların da ötesinde işletmelerin ihtiyaçları çok daha düşük maliyetlerle ve hızlı temin ile karşılanabilecek, Pazar imkanları gelişecek. Bu projeye katkı ve emek veren, kolaylaştıran tüm kurum ve kuruluşlarımıza üreticilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Milas Ticaret Odası'nın ev sahipliğindeki buluşmaya, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, MİTSO Başkanı Reşit Özer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın yanı sıra Muğla Valiliği YİKOB, Muğla Ticaret Borsası, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası, DSİ Muğla Şube Müdürlüğü, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Milas, Milas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milas'ta Topraksız Tarım Organize Tarım Bölgesi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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