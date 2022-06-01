Milas Zeytininin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika
Üye Girişi

Milas Zeytininin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması protokolü

01.06.2022 12:29
Milas Zeytininin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması protokolü

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kooperatiflerin ve üreticilerin desteklenmesi, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması ve bölgedeki zeytin ağaçlarının daha iyi bakılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kooperatiflerin ve üreticilerin desteklenmesi, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması ve bölgedeki zeytin ağaçlarının daha iyi bakılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında 'Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi ve Bakımı Projesi' destekleme protokolü imzalandı. Protokole göre Milas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 276 dönüm arazi içerisinde bulunan zeytinlikler, Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte değerlendirilecek.

Yapılacak uygulamalar ile zeytinlikler bakım ve daha verimli hale gelecek

Protokol çerçevesinde mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait zeytinliklerde zeytin ağaçları dibinde çıkan yeni sürgünlerin temizlenip bölgeye uygun budama işlemleri ve yaşlı zeytin ağaçlarının gençleştirilmesi yapılarak ağaçların rahatlaması sağlanarak verim arttırılacak. Ayrıca zeytin ağaçlarının budama, bakım, hasat vb. işlemleri kooperatif tarafından yapılacak. Bu işlemlerin yürütülmesinde de Büyükşehir Belediyesince görevlendirilecek personel tarafından takibi yapılacak. Yapılacak uygulamalar ile atıl durumda olan ve bakımı yapılmadığı için yıllar içinde ürün vermez hale gelen zeytinliklerin bakımlı, daha verimli hale gelmesi sağlanacak.

Butik Zeytin ve Zeytinyağı üretim tesisi kurulacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında "Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması" projesinde kooperatifle 2021 yılında protokol imzalandı. Protokole göre Milas ilçesi Gölyaka Mahallesi'nde mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazda Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi kurulacak.

Muğla'da tarım ve hayvancılığın en az turizm kadar önemli olduğunu ifaden eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarım ve hayvancılığın özellikle kooperatifler vasıtasıyla sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Muğla genelinde kooperatifler ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Gürün, "Kooperatifler ile birlikte hareket etmemiz sonucunda şu anda dünyanın geldiği noktada tarım ve hayvancılığın ne kadar hayati bir şey olduğunu ve gıdası olmayan bir toplumun geleceğe taşınamayacağını gördük. Ben umutsuz değilim. Hala betonlaşmamış topraklarımız var. Bu topraklarımızın korunması ile ilgili de Muğla'da büyük bir hassasiyet oluştu. Bu noktada bugün Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yaptığımız protokol çok önemli. Hem kooperatifimize destek olacağız, hem de milli varlığımız olan ürünlerimizi zenginleştireceğiz" dedi. - MUĞLA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü MEB ve RTÜK arasında 'Medya Okuryazarlığı Protokolü' MEB ve RTÜK arasında 'Medya Okuryazarlığı Protokolü'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milas Zeytininin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
11:49 Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı
11:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
11:41 Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak geçmişi dikkat çekiyor! Brezilya'da Jesus sonrası koltuğu devralan Torrent'in kabus dolu günleri...
11:22 Kira artışlarına yeni düzenleme! Bakan Bozdağ açıkladı: Oran üzerinden bir artış konusunda görüş birliği var
11:21 Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak
11:18 Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 12:33:24. #1.11#
SON DAKİKA: Milas Zeytininin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement