Mildiyö hastalığı geçti, hasarı kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mildiyö hastalığı geçti, hasarı kaldı

Manisa'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığı nedeniyle bu yıl da çekirdeksiz Sultani üzümde verim düşüşleri tespit edildi. Hastalığın geçtiği bağlarda hasar devam ederken yaklaşık 20 salkım üzüm veren bağlar ancak 3 salkım üzüm verebildi. Sert kış yaşanmaması ve bağların uyuma evresine tam olarak girememesi ardından da gelen sıcak havalarla erken uyanması da hastalık etkilerinin devam etmesine neden olduğu düşünülüyor.

22.04.2024 20:30
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Mildiyö hastalığı geçti, hasarı kaldı

Geçtiğimiz yılın hastalığı bu yılın üzüm verimini düşürdü

MANİSA - Manisa'nın bir çok bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığı nedeniyle bu yıl da çekirdeksiz Sultani üzümde verim düşüşleri tespit edildi. Hastalığın geçtiği bağlarda hasar devam ederken yaklaşık 20 salkım üzüm veren bağlar ancak 3 salkım üzüm verebildi.

Geçtiğimiz yıl Manisa'nın bir çok noktasındaki üzüm bağlarında etkili olan ve rekoltede büyük kayıplara neden olan mildiyö mantar hastalığı nedeniyle bu yıl da bağlarda rekolte kayıpları yaşanacağı tahmin ediliyor. Bağlarda mildiyö hastalığı görülmemesine rağmen geçen sene yaşanan hasar bu yıl da asma dallarının boş kalmasına neden oldu. Yaklaşık 20 salkım üzüm veren asmalarda bu yıl üzüm doğuşlarının 3 salkıma kadar düştüğü tespit edildi. Sert kış yaşanmaması ve bağların uyuma evresine tam olarak girememesi ardından da gelen sıcak havalarla erken uyanması da hastalık etkilerinin devam etmesine neden olduğu düşünülüyor.

"Asmalarda üzüm doğuşları yarıdan daha düşük"

Geçtiğimiz yıl mildiyö hastalığının etkilerine karşı uyarılarda bulunduklarını ve hastalık etkilerinin en az 2 yıl sürebileceğini söylediklerini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Saruhanlı'da sezona yine sıkıntılarla başlıyoruz. Geçen yıllardan kalma hastalıkla ilgili belirtmiştik; bir iki yıl daha etkisini gösterecek diye. Bu yıl da etkisini göstermeye devam ediyor. Asmalarda üzüm doğuşları yarıdan daha düşük. Şu an asmadaki üzüm miktarı 15-20 salkım olması gerekirken bir asmada 3 salkım üzüm var. Şu an doğuş fazla olsaydı verim düşük olurdu. Ancak asmadaki üzüm az bakıyoruz bir karışı geçmesi gereken üzüm salkımı hala kısa. Bunu geçen seneki hastalığa bağlıyoruz" dedi.

Sert bir kış yaşanmaması nedeniyle hastalık etkilerinden bağların korunamadığına dikkat çeken Okur, "Bir de bu yıl sert bir kış geçirmediğimiz için bağlar uyuyamadı. Bağlar uyuyamadığı için strese girdi. Bu yüzden de üzümde bu yıl sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Diğer ilçelerde de görüştüğümüzde aynı sıkıntının olduğu söyleniyor. İnşallah önümüzdeki sezon fiyatta destek görürüz. Çünkü arz talep meselesi. Geçmiş yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. 20 TL'den üzüm sattık. Şimdi kilogramı 80-90 TL civarında ama kimsede üzüm kalmadı. Dünyada da stoklarda üzüm yok. Dünyadaki üzüm borsası da sıkıntılı. İnşallah fiyatta yardımcı olunur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bağlar, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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