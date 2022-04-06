Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu - Son Dakika
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Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu

06.04.2022 11:26
Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Ticaret Bakanı Muş tarafından cevaplandırılmak üzere Ayakkabı Sektörü 'nü yakından ilgilendiren 'Tabaklanmış Deri' ihracatı hakkında bilgi almak amacıyla soru önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Ticaret Bakanı Muş tarafından cevaplandırılmak üzere Ayakkabı Sektörü 'nü yakından ilgilendiren 'Tabaklanmış Deri' ihracatı hakkında bilgi almak amacıyla soru önergesi sundu.

Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yapılan çalışmalardan dolayı da memnuniyetini de dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, ayakkabı sektöründe kullanılan tabaklanmış deri ihracatına ilişkin çalışmalar hususunda soru önergesi verdi.

Gaziantep'in, Ayakkabı Sektörü'nde Çin'den sonra en büyük pazara sahip olduğuna değinen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, Bakan Muş tarafından cevaplandırılmak üzere sunduğu soru önergesinde, " Türkiye'nin ayakkabı üssü olan ve Çin'den sonra en büyük pazara sahip olan Gaziantep'te, günlük ortalama 2 milyon çift ayakkabı üretilirken, yılda birçok ülkeye yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat yapılmaktadır. Türkiye'den son zamanlarda ise Tabaklanmış Deri ithal eden yabancı firmalar, sadece A-B-C kalite erkek dana derisini yani, üst kaliteli ürünü talep etmektedirler. Bu talep karşılandığında ise yerli imalatçılarımıza düşük kaliteli deriler kalmaktadır. Bu kalan deriler ile sadece kalitesi düşük ürünler yapılabilmektedir. Yani Katma değeri yüksek olan ürünler yapılamamaktadır. Sektör sahipleri, Ayakkabı ihracat satış fiyatlarının üst seviyelere, çıkabilmesi için kaliteli yerli derinin ihracatının mutlaka engellenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunlarla ilgili olarak, Tabaklanmış Deri ile ilgili iç piyasaya öncelik tanınması hususunda bir planlamanız var mıdır, Sektör sahiplerinin talebi de göz önüne alındığında, üst kaliteli deri ihracatlarının durdurulmasına ya da azaltılmasına ilişkin bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu - Son Dakika


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