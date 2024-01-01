Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054

40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815

4 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348

1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275

750 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 0967228, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819

75 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0172010, 0469409, 0492152, 0498495, 0580930, 0674724, 0682952, 0704533, 0727435, 0883826, 0935982, 0949618, 1115796, 1123327, 1276622, 1546379, 1674044, 2160978, 2384794, 2405512, 2635412, 2642178, 2763613, 2936992, 2937496, 2939123, 3067549, 3280304, 3331153, 3420780, 3433228, 3583578, 3658043, 3747336, 3769681, 3773976, 3776015, 4035716, 4235626, 4239921, 4276506, 4305038, 4655571, 4672061, 4702319, 4703568, 4772475, 5209794, 5397769, 5479142, 5517962, 5831486, 5914619, 6081563, 6153420, 6410379, 6418512, 6909665, 6922665, 7076766, 7192692, 7232284, 7273365, 7293639, 7309449, 7466112, 7636839, 7796595, 7826759, 7974888, 8164082, 8532210,8553411, 8563303, 8732259, 8882805, 8960803, 9061890, 9304779, 9615564

30 bin lira kazanan numaralar: 0154299, 0182069, 0213320, 0217568, 0227599, 0316132, 0365301, 0422871, 0424760, 0449885, 0461294, 0486144, 0495376, 0558231, 0579426, 1056336, 1221863, 1401156, 1511609, 1547716, 1616690, 1808847, 1819618, 1941009, 2058912, 2122878, 2153714, 2184282, 2242167, 2456745, 2541051, 2630847, 2759944, 2835846, 3039151, 3051418, 3107020, 3125442, 3253439, 3294540, 3296083, 3746308, 3788145, 4020124, 4031648, 4141583, 4318188, 4330083, 4343832, 4365029, 4466668, 4605750, 4621034, 4928706, 5090131, 5154377, 5169579, 5203863, 5268552, 5292276, 5375262, 5434997, 5554320, 5775689, 5939868, 5967364, 6192507, 6416351, 6534140, 6635333, 6644484, 6906537,

6978601, 7063541, 7088879, 7262922, 7525140, 7561286, 7631754, 7699870, 7725693, 7870662, 8001441, 8068975, 8085987, 8100800, 8296193, 8317785, 8335476, 8349070, 8643995, 8838240, 9212588, 9236182, 9237114, 9246525, 9252935, 9321933, 9360911, 9532085

15 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0069127, 0077646, 0083768, 0179851, 0358693, 0421705, 0483846, 0513704, 0525615, 0546215, 0619375, 0625302, 0772810, 0860362, 0873740, 0906325, 0970346, 1006763, 1188685, 1201514, 1204439, 1255244, 1480628, 1498995, 1626703, 1691169, 1691513, 1705175, 1741497, 1748878, 1945447, 1960520, 1996086, 2022997, 2145234, 2174335, 2241927, 2312784, 2448683, 2450721, 2485194, 2511756, 2657069, 2700212, 2741265, 2830789, 2844616, 2863727, 2901849, 2932109, 2991996, 3100016, 3105836, 3185117, 3206131, 3346708, 3376115, 3381718, 3412599, 3520753, 3530458, 3555076, 3576872, 3724774, 3754017, 3775343, 3777120, 3803619, 3825182, 3961177, 3979739, 4055412, 4100926, 4277673, 4480728, 4497575, 4568709, 4723905, 4808096, 4830412, 4845941, 4871993, 4979755, 5043916, 5128257, 5162025, 5176248, 5188864, 5240900, 5352872, 5539705, 5582584, 5635583, 5642223, 5651737, 5694371, 5821607, 5923529, 5947531, 5963767, 5988384, 5993572, 6085871, 6225852, 6309811, 6315103, 6392885, 6407499, 6500152, 6556767, 6571994, 6573175, 6601705, 6653654, 6723673, 6827682, 6834503, 6834823, 7048597, 7238081, 7295019, 7367770, 7378348, 7381263, 7427276, 7587745, 7734799, 7789829, 7807700, 7960932, 7975273, 7996068, 8044207, 8076264, 8084568, 8089164, 8093468, 8115569, 8171139, 8249220, 8325726, 8344233, 8392345, 8425181, 8444729, 8481129, 8509499, 8542544, 8552323, 8600134, 8605991, 8606308, 8631648, 8706984, 8740295, 8755346, 8841791, 8867320, 8900781, 8945769, 9153871, 9305830, 9307634, 9318549, 9334555, 9399802, 9407890, 9487093, 9694974, 9882236

Son 6 rakamına göre 8 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 007418, 011199, 075280, 076361, 076655, 078807, 092650, 096648, 100728, 102459, 109639, 110056, 112388, 117394, 138290, 152891, 182947, 186505, 198469, 216636, 227827, 233329, 246797, 251955, 274929, 280448, 304311, 311352, 316620, 352133, 361921, 364618, 365753, 368105, 370504, 384953, 417699, 429354, 452686, 459298, 480799, 505180, 516329, 517361, 520923, 541313, 556952, 572727, 572972, 589865, 606080, 611720, 627870, 667289, 668449, 672103, 690765, 690985, 693550, 703251, 739479, 764294, 778656, 779895, 785199, 801686, 802640, 807403, 811890, 828838, 833301, 862806, 871078, 881463, 911892, 959099, 961243, 970191, 984051, 999934

Son 5 rakamına göre 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 00175, 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342, 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225, 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189, 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452, 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831, 93354, 96455, 98329, 98772

Son 4 rakamına göre 3 bin lira ikramiye kazanan numaralar. 0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012, 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128, 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

Son 3 rakamına göre 1200 lira ikramiye kazanan numaralar: 030, 196, 296, 308, 316, 367, 464, 520, 599, 650, 720, 752, 772, 804, 816, 880, 912, 970, 971, 974

Son 2 rakamına göre 800 lira ikramiye kazanan numaralar: 02, 12, 46, 48, 57, 61, 72

Son 1 rakamına göre 400 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 7

400 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0550054, 1550054, 2550054, 3050054, 3150054, 3250054, 3350054, 3450054, 3500054, 3510054, 3520054, 3530054, 3540054, 3550004, 3550014, 3550024, 3550034, 3550044, 3550050, 3550051, 3550052, 3550053, 3550055, 3550056, 3550057, 3550058, 3550059, 3550064, 3550074, 3550084, 3550094, 3550154, 3550254, 3550354, 3550454, 3550554, 3550654, 3550754, 3550854, 3550954, 3551054, 3552054, 3553054, 3554054, 3555054, 3556054, 3557054, 3558054, 3559054, 3560054, 3570054, 3580054, 3590054, 3650054, 3750054, 3850054, 3950054, 4550054, 5550054, 6550054, 7550054, 8550054, 9550054