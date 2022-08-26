Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti

26.08.2022 10:42

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında 4 tahıl yüklü geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

24 Şubat'ta başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında, dünya genelinde küresel gıda krizi yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Rusya ve Ukrayna ile tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan 2, Pivdennyi Limanı'ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etmişti. Ayrıca Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlenmesi yapılmıştı.

4 GEMİ DAHA HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından tahıl sevkiyatına ilişkin son gelişmeyi aktardı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti."

Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Savaş nedeniyle yaşanan gıda krizinin en başında tahıl geliyor. Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçıları olarak yer alıyor. Gıda koridorunun oluşturulmasıyla birlikte Ukrayna, tamamen kendi denetiminde olan Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından ihracata başladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti - Son Dakika
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