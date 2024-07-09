Milli Teknoloji Hamlesi'nde Öğrenciler TÜBİTAK Staj Programında Yetişiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nde öğrencilerin TÜBİTAK Staj Programında yetiştiğini belirtti.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "stajyer havuzuna" ilişkin paylaşımda bulundu.
Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nde yol arkadaşlarımız TÜBİTAK Staj Programında yetişiyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda, staj programına katılan öğrencilerin deneyimlerine yer verilirken, "2023 yılında 834 öğrenciye staj imkanı sağladık. 2024'te ise 1072 stajyer öğrenci almayı hedefliyoruz." bilgisi paylaşıldı.
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