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Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları - Son Dakika

Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları

11.01.2022 13:04
Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde. Maaş zamlarını içeren kanun teklifinin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalar sürüyor. 18 maddelik kanun teklifinin yarın yasalaşarak geçmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, bugün memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapıyor. Genel Kurul'da, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram konuyla ilgili son gelişmeleri şöyle aktardı:

"18 maddeden oluşuyor kanun teklifi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya ulaşacak memurlara yüzde 2.5 zam yapılacak toplam zam da enflasyon farkıyla yüzde 30.95'e yükselmiş olacak.

"BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLECEK"

Döviz TL mevduat hesaplarında düzenlemeye gidiliyor. BES'te devlet katkısı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilecek. Katılımcılar devlet katkısı hariç birikim tutarının yüzde 50'si kadar ödeme yapılabilecek. 45 yaş üstündekiler de otomatik katılım sistemi ile dahil edilebilecek.

"KANUN TEKLİFİNİN YASALAŞMASINI BEKLİYORUZ"

18 maddelik bir kanun teklifi önemli maddeleri içeriyor. Cuma günü komisyon görüşmeleri tamamlanmıştı. Yarın kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyoruz."

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Bireysel Emeklilik, Emekli, Memur, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları - Son Dakika
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