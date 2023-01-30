Milyonlar nefesini tuttu! EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor - Son Dakika
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Milyonlar nefesini tuttu! EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor

30.01.2023 09:23

Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, daha sonra ise Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teklif, artık Meclis'e geliyor. Geçen hafta AK Parti grubunda imzaya açılan EYT teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

1999'DAN ÖNCE SİGORTA OLANLARI KAPSAYACAK

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında olacak.

ŞUBAT AYINDA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak. EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor.

"AYLIK BELİRLEMEDE 2 TANE ANA PARAMETRE VAR"

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti; "SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor. Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalama kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor. "

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Son Dakika Ekonomi Milyonlar nefesini tuttu! EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor - Son Dakika


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