Milyonlarca araç sahibi dikkat! Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme birinci taksit ödemesi için bugün son - Son Dakika
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Milyonlarca araç sahibi dikkat! Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme birinci taksit ödemesi için bugün son

31.01.2023 09:16

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için bugün son gün. Vatandaşlar ödemelerini, anlaşmalı bankaların kartları üzerinden, mobil uygulamadan veya İnteraktif Vergi Dairesinden yapabilecekler.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 taksi şeklinde ödenen motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılına ait ilk taksit dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi bugün sona erecek.

NASIL ÖDENİYOR?

Motorlu taşıtlar vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

YÜZDE 61,5 OLARAK HESAPLANDI

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak. Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

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