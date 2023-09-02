Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu - Son Dakika

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu

Son Güncelleme: 02.09.2023 10:41

Emeklilik hayali kuran birçok kişi yüksek maaş almak istiyor. Ancak bunu sağlamak için çalışma hayatınızda bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu.

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Emekli maaşını yükseltmek için çalışma hayatında dikkat etmeniz gereken bir kaç detay bulunuyor. Sigortalı olarak çalışırken bu ayrıntılar ile emekliliğinizde daha fazla gelir sağlayabilirsiniz. İşte alacağınız emeklilik maaşını artırmanızı sağlayacak ipuçları.

ÇABUK DAVRANAN DAHA FAZLA KAZANIR

Emekli maaşını yükseltmenin yolu, planlama yapmaktan geçer. Bu sebeple emeklilik planını son yıllara bırakmamak ve şimdiden yapmak gerekiyor. Ne kadar çabuk davranırsanız o kadar yüksek emekli maaşı elde edebilirsiniz.

SON 7 YIL ÖNEMLİ

Çalışanlar son 7 yıl hangisosyal güvenlik kurumunda ağırlıklı olarak hizmetini gerçekleştiriyorsa o kurum üzerinden emeklilik hakkı kazanıyor.Örneğin son 3.5 yılda SSK üzerinden prim ödeyenler SSK'dan, Bağ-kur üzerinden ödeyenler ise Bağ-Kur'dan emekli oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken detay ise SSK'lıların Bağ-Kur'lulardan daha fazla maaş alması.

İşte alınacak bazı önlemlerle emekli maaşını yükseltmenin yolu:

  • Emekli aylığı hesaplaması yapılırken dikkat edilen en önemli nokta, kişinin prime bağlı esas kazancıdır. Diğer bir deyişle bordrodaki brüt maaş miktarıdır. Bu tutar ne kadar fazla ise avantaj o kadar çok olur. Bu sebeple eğer maaşınız asgari ücretten yüksekse maaşınızın düşük gösterilmesine müsaade etmeyin.
  • Net maaşınız sadece aldığınız aylık ücretten oluşmuyor. Düzenli olarak ödenen yemek parası, ikramiye gibi ödemelerin de bordronuzda brüt maaşa eklenmesi gerekiyor.
  • Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız ya da isteğe bağlı sigortalıysanız tavan fiyattan ödeme yapmalısınız.
  • Eğer düşük gelir elde ediyorsanız ve imkânınız varsa iki yerde sigortalı olarak çalışın. Bu şekilde prim miktarına esas kazançlarınız eklenir ve daha yüksek bir tutar ortaya çıkar.
  • Emekli aylığınızı yükseltmek için uzun süre çalışmaktan ziyade hangi koşullarda çalıştığınız da önem arz ediyor. Aynı iş yerinde eşit sürelerde çalışan ama aldığı ücret farklı olan iki kişinin emekli maaşları da farklı olur.
  • Prim gün sayılarının her ay için 30 gün olmasına dikkat edin.
  • Emekli olacağınız zaman başvuru sırasında eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sayısını eksiksiz bildirmeniz gerekiyor çünkü bu sayı emekli aylığınızı etkiliyor.

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu - Son Dakika
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