AK Parti'den en düşük emekli maaşına refah payı sinyali - Son Dakika
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AK Parti'den en düşük emekli maaşına refah payı sinyali

27.12.2022 16:19

Milyonlarca emekli, maaşlarının 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin altında kalmasına isyan ederken, AK Parti'den müjdeli bir haber geldi. Ocak ayında belli olacak zam oranına kilitlenen emeklilere seslenen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, en düşük emekli maaşı için refah payı desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Hamza Dağ, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den en düşük emekli maaşına refah payı sinyali - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den en düşük emekli maaşına refah payı sinyali - Son Dakika
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