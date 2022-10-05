Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor - Son Dakika
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Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor

05.10.2022 17:23

Milyonlarca memur ve emekli gelecek yıl maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve emekli maaşları enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamlarına bağlı olarak 3 aylık enflasyon farkı toplamda yüzde 7,05 oldu. Maaşları gelecek 3 ayın rakamları belirleyecek. Uzmanlar, memur ve emekli maaşlarının 11 bin liraya yükselebileceğini söylüyor.

Emekli ve memur maaşları sık sık gündeme geliyor. Enflasyon rakamlarının yükselmesi ile beraber tüm ücretlerin artması yönünde beklentiler oluştu. Uzmanlar ise gelecek 3 ayın enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurarak 2023 yılı maaşları hakkında tahminlerde bulunuyorlar.

"TÜM KISIMLARIN GELİRLERİNDE CİDDİ ARTIŞ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ciddi artışların olacağı mesajını 'Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.'' sözleri ile vermişti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada konuya değinerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 65

Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verilerine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 7,05 oldu. Gelecek 3 ayın verileri ile beraber emekli ve memur maaşları belli olacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak ilan etti. Yıl sonu içinde bu oran yüzde 80 olarak bekleniyor.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN LİRA OLABİLİR"

Uzmanlar ise gelecek yıla yönelik olarak tahminlerini dillendirmeye başladı. Bir televizyon programına katılan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konuyla alakalı açıklama yaptı. Bayram konuşmasında "Toplu iş sözleşmesine göre memurların alabileceği ücret sene başında zam yüzde 5 artı enflasyon farkıydı. Yüzde 2.5 seyyanen zam yapıldı yani 7.5 artı enflasyon düzenlemesi yapıldı. 42.35 emeklilerimiz, memurlarımız 41.69 zam aldı" ifadesini kullandı.

Bayram sözlerine şunları ekledi: "Şu an itibarıyla Merkez Bankası'nın sene sonu beklentisi yüzde 65. Oluşan enflasyonist ortamla beraber ekim ve kasım aylarında mevsim şartları göz önünde bulundurulunca enflasyon yükselecek. Muhtemelen yıl sonunu yüzde 80 enflasyon ile kapatacağız. Memurlarımız ve emeklilerimiz yüzde 40'lık artışı görebilecek bunun içerisinde sosyal refah payı düzenlemesi de olacak. 9 bin 105 TL şu anda en düşük maaş, 11 bin TL seviyesine gelecek."

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