Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!

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Memur ve emeklinin yılbaşında alacağı zam için enflasyon kritik öneme sahip. TÜİK'in açıkladığı eylül ayı verisine göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,08 oranında artarak yıllık bazda ise yüzde 83,45 oldu. Bu oranlara göre en memur maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CNN Türk canlı yayınında memur ve emekli maaş zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bayram, konu hakkında şunları söyledi: "Toplu iş sözleşmesine göre memurların alabileceği ücret sene başında zam yüzde 5 artı enflasyon farkıydı. Yüzde 2.5 seyyanen zam yapıldı yani 7.5 artı enflasyon düzenlemesi yapıldı. 42.35 emeklilerimiz, memurlarımız 41.69 zam aldı.

"ENFLASYON YÜKSELECEK"

Şu an itibarıyla Merkez Bankası'nın sene sonu beklentisi yüzde 65. Oluşan enflasyonist ortamla beraber ekim ve kasım aylarında mevsim şartları göz önünde bulundurulunca enflasyon yükselecek. Muhtemelen yıl sonunu yüzde 80 enflasyon ile kapatacağız.

"YÜZDE 40'LIK ARTIŞ OLACAK"

Memurlarımız ve emeklilerimiz yüzde 40'lık artışı görebilecek bunun içerisinde sosyal refah payı düzenlemesi de olacak. 9 bin 105 TL şu anda en düşük maaş, 11 bin TL seviyesine gelecek."