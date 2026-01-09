Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

09.01.2026 10:48
Memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk yarısı için yüzde 18,60 zam yapılırken, maaşlara ayrıca 1.000 TL seyyanen artış eklendi. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak, memur emeklilerinin fark ödemeleri ise ocak ayı içinde ayrıca yatırılacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı ve fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak konusu oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı netleşti. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik artışa, 6 aylık enflasyon farkı eklendi ve toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Bu artışa ayrıca 1.000 TL seyyanen zam da eklendi.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

Yapılan artışlarla birlikte;

  • En düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi.
  • En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta, 1.000 TL seyyanen zam dahil şekilde hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında eski tutarla aldı. Zam farklarının ise hükümet tarafından açıklanacak takvime göre ocak ayı içinde ayrıca hesaplara yatırılması bekleniyor.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞI DA GÜNCELLENDİ

Yeni zamla birlikte bazı meslek gruplarının maaşlarında da artış yaşandı. Buna göre;

  • Polis memuru maaşı yaklaşık 80 bin 847 TL
  • Öğretmen maaşı 72 bin 519 TL (uzman öğretmen 80 bin 370 TL)
  • Uzman doktor maaşı 149 bin 577 TL
  • Hemşire maaşı 73 bin 246 TL
  • Avukat maaşı yaklaşık 87 bin 189 TL seviyesine yükseldi.

Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Nalbant Vedat Nalbant:
    Allah bildiği gibi yapsın sgk emeklisi ne yapacak hiç.düşünüyor musunuz 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
