Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı ve fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak konusu oldu.
TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı netleşti. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik artışa, 6 aylık enflasyon farkı eklendi ve toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Bu artışa ayrıca 1.000 TL seyyanen zam da eklendi.
Yapılan artışlarla birlikte;
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta, 1.000 TL seyyanen zam dahil şekilde hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında eski tutarla aldı. Zam farklarının ise hükümet tarafından açıklanacak takvime göre ocak ayı içinde ayrıca hesaplara yatırılması bekleniyor.
Yeni zamla birlikte bazı meslek gruplarının maaşlarında da artış yaşandı. Buna göre;
Son Dakika › Ekonomi › Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)