Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken yanıt: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu? - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken yanıt: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?

25.11.2022 08:17

Milyonlarca vatandaş gözünü yılbaşında yapılacak asgari ücret zammına çevirirken canlı yayında dikkat çeken bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusunu, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" şeklinde yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok" dedi.

EYT'Lİ ÇALIŞANA 5 PUAN FORMÜLÜ

Bilgin, emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında bu farkın kaldırılmasını istediğini belirtti. Bilgin, şunları kaydetti: "Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNİ TAKSİTLENDİREBİLİR"

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bilgin, "Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var" diyerek şunları ifade etti; "Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor."

ASGARİ ÜCRET SORUSUNA YANIT

Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" diyerek, işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışında oldukları yanıtını verdi.

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Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken yanıt: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu? - Son Dakika


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