Asgari ücrette yol haritası netleşiyor! İlk toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
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Asgari ücrette yol haritası netleşiyor! İlk toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapılacak

14.11.2022 12:47

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantıları sonucunda belirlenecek. Komisyon ilk toplantısını ise 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapacak.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette yol haritası netleşiyor! İlk toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrette yol haritası netleşiyor! İlk toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
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