Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantıları sonucunda belirlenecek. Komisyon ilk toplantısını ise 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapacak.
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14.11.2022 13:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücrette yol haritası netleşiyor! İlk toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika