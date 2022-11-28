Asgari ücret pazarlığında yeni gelişme! Bakan Vedat Bilgin taraflarla bir araya geliyor

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Asgari ücrette zam pazarlığında geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak.

"TAKVİME KARAR VERECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazarlığa ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, yarın işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelip takvimi belirleyeceklerini söyledi. Bilgin, salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.