Merakla beklenen EYT düzenlemesiyle kaç kişi emekli olacak? AK Partili isim canlı yayında sayıyı açıkladı - Son Dakika
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Merakla beklenen EYT düzenlemesiyle kaç kişi emekli olacak? AK Partili isim canlı yayında sayıyı açıkladı

01.10.2022 19:57

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinde çalışmalar son hızla devam ediyor. Düzenlemenin çıkış tarihi için ocak ayı işaret edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğluş konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Düzenleme ile bekleyen herkesin emekli olamayacağını söyleyen Sarıeroğlu, "İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Haber Global ekranlarında milyonların heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu düzenleme ile birlikte bekleyen herkesin emekli olamayacağını belirterek kaç kişinin yeni çıkacak EYT düzenlemesinden yararlanacağını açıkladı.

"İLK ETAPTA 1.5 MİLYONA YAKIN KİŞİ EMEKLİ OLACAK"

Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE GÜÇLÜ BİR ARTIŞLA YENİ SENEYE GİRECEĞİZ"

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise, "Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"EYT OCAK AYI BAŞINDA NETLEŞECEK"

27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında konuşan AK Parti Grup BaşkanvekiliAv. M. Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili çalışmaları aktararak sorunun üzerinde çalışmaların tamamlandığını ve netleşmesinin çok uzun zamana yayılmayacağı mesajını verdi. Akbaşoğlu, "Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Merakla beklenen EYT düzenlemesiyle kaç kişi emekli olacak? AK Partili isim canlı yayında sayıyı açıkladı - Son Dakika


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