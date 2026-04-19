Mısır'da 27 Milyar Dolar Yatırımla Kentsel Gelişim Projesi
Mısır'da 27 Milyar Dolar Yatırımla Kentsel Gelişim Projesi

19.04.2026 07:46
Mısır Başbakanı Medbuli, Yeni İdari Başkent'te 27 milyar dolarlık dev projeyi başlattı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek dev bir kentsel gelişim projesinin açılışını yaptı.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre proje, Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Bakanlar Kurulu merkezinde duyuruldu.

Projenin, özel sektör şirketi Talaat Moustafa Group Holding ile Mısır Ulusal Bankası ortaklığında, Yeni Kahire'de hayata geçirileceği belirtildi.

Başbakan Medbuli, açılışta yaptığı konuşmada projeyi, "Mısır devleti için kentsel gelişim ve ekonomik büyüme açısından gerçek bir dönüşüm sağlayacak, her yönüyle dünya standartlarında bir projenin başlatılması" olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 1,4 trilyon Mısır cüneyhi (27 milyar dolar) yatırım değerine sahip projenin 155 binden fazla kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini aktaran Medbuli, projenin devlet bütçesine 818 milyar Mısır cüneyhi tutarında vergi geliri kazandırmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Konut, idari ve otel alanlarını kapsayan toplam 165 kuleden oluşacak proje kapsamında, 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil ve açık alanın yer alacağı ve bunun toplam proje alanının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağı bildirildi.

Medbuli, projenin tasarımında karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün azaltılması gibi unsurların ön planda tutulduğunu belirterek, yaşam ve çalışma için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

