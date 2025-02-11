Mısır'da Gençlik Forumu: Sürdürülebilir Nükleer Teknolojiler - Son Dakika
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Ekonomi

Mısır'da Gençlik Forumu: Sürdürülebilir Nükleer Teknolojiler

Rosatom ve NPPA, Mısır'da nükleer teknolojiler üzerine uluslararası gençlik forumu düzenleyecek.

11.02.2025 11:52
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Rosatom ve Mısır Nükleer Santraller Kurumu (NPPA), Mısır'da Sürdürülebilir Nükleer Teknolojiler için Uluslararası Gençlik Forumu'na ev sahipliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom ve NPPA, Mısır'ın tarihi İskenderiye kentinde, 25-27 Şubat tarihlerinde, sürdürülebilir nükleer teknolojinin geleceğini değerlendirmek için dünyanın farklı yerlerinden 300'den fazla genç profesyonel, öğrenci ve küresel lideri bir araya getirecek Sürdürülebilir Nükleer Teknolojiler için Uluslararası Gençlik Forumu'na ev sahipliği yapacak.

El Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölgenin ekonomik kalkınması ve düşük karbonlu geleceği üzerindeki etkisini sergileyerek, nükleer teknolojilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü teşvik etmeyi amaçlayan Forum, öğrenciler ve genç liderler için yenilikçi araştırmalar sunabilecekleri, kariyer fırsatlarını görüşebilecekleri ve yeşil ve sürdürülebilir enerji geçişi konusunda atölye çalışmalarına katılabilecekleri iş birliğine dayalı bir platform haline gelecek.

Forum, sürdürülebilir kalkınmada nükleer enerjinin rolü, nükleer endüstri için kapasite oluşturma ve gençlik güçlendirme programları gibi temel konularda diyaloğu kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir gündem sunacak ve hükümet yetkilileri, nükleer endüstri yöneticileri ve sürdürülebilirlik uzmanlarının küresel gelişmeler ve zorluklar hakkında fikirlerini paylaşacakları "İnsanlık için Nükleer Teknolojiler" başlıklı üst düzey bir genel oturumla başlayacak.

Oturumun ardından katılımcılar, nükleer teknolojilerin çeşitli endüstrilerin gelişimini ve modern insanların yaşam kalitesini nasıl etkilediğine odaklanan Enerji Dışı Nükleer Uygulamalar üzerine tematik görüşmelere katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NPPA Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Dwiddar, konuya ilişkin, "Nükleer teknolojilerin, Mısırlı gençlerin büyümeleri, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve kariyer seçimleri yapmaları için çeşitli fırsatlar yarattığına inanıyoruz. El-Dabaa NGS, ülkemiz için gerçekten de amiral gemisi bir projedir ve genç nesiller için temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe katkımızdır. Bu nedenle, nükleer teknolojilerin nasıl gelişeceğini ve geleceği nasıl etkileyeceğini genç profesyoneller ve öğrencilerle değerlendirmek üzere, gelecekteki NGS'ye iki saat uzaklıktaki İskenderiye'de Sürdürülebilir Nükleer Teknolojiler için Uluslararası Gençlik Forumu'na ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rosatom Nükleer Enerji'den Sorumlu Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Rosatom Mühendislik Birimi Atomstroyexport AŞ (ASE) Başkanı Andrey Petrov da şunları kaydetti:

"2025 yılında, gelişmiş nükleer bilgi ve yeniliklerin 80. yıl dönümünü kutluyoruz. Rosatom, El Dabaa NGS'yi inşa etme ve yeni nesil yüksek nitelikli profesyonellerin eğitimi konusundaki deneyimini Mısır ile paylaşmaktan gurur duyuyor. İskenderiye'de düzenlenecek Uluslararası Gençlik Forumu'nun, Mısır ve diğer birçok ülkeden gençleri nükleer teknolojilerin sürdürülebilir misyonunu ve ayrıcalıklı iş birliğimizi görüşmek üzere bir araya getireceğine inanıyoruz."

Münazaralara katılmak ve Forum katılımcısı olmak isteyenler en geç 20 Şubat'a kadar "https://impact-mission.org/events/alexandria2025/" adresinden başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA

İskenderiye, Teknoloji, Gençlik, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır'da Gençlik Forumu: Sürdürülebilir Nükleer Teknolojiler - Son Dakika

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