Mısır'dan AB'ye İthalat Yasağı Çağrısı

Mısır, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve uluslararası topluma, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı yasa dışı yerleşimlerde üretilen mal ve ürünlerin ithalatını yasaklama çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı yasa dışı yerleşimlerde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklama kararının, "adalet değerlerine destek niteliği taşıdığı ve uluslararası hukuk ilkeleri ile uluslararası meşruiyet kararlarının pratik ve sorumlu şekilde uygulanmasını temsil ettiği" belirtildi.

Söz konusu kararın, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararı olmak üzere uluslararası hukuk ilkeleri ve uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmasına örnek teşkil ettiği kaydedildi.

BMGK'nin 2334 sayılı kararının, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu teyit ettiği ve iki devletli çözümün önünün kapanmaması için bu faaliyetlerin derhal durdurulmasını talep ettiğine işaret edilen açıklamada, AB ülkeleri ve uluslararası topluma, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı yasa dışı yerleşimlerde üretilen mal ve ürünlerin ithalatını yasaklamak üzere benzer hukuki adımlar atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve barışın ancak işgalin sona ermesi ve Filistin halkının meşru haklarına kavuşmasıyla mümkün olacağı vurgulanarak, bunun da başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olduğu ifade edildi.

Belçika haber ajansı Belga, Belçika hükümetinin cumartesi günü Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı yerleşimlerde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

Haberde, kararın Bakanlar Kurulu toplantısında alındığı, uygulama mekanizmasına ve kararın sahada nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların ise henüz açıklanmadığı aktarılmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 19 Temmuz 2024'te açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci konumunda olduğunu belirtmiş, üçüncü ülkelerin İsrail'in işgaline destek sağlamaktan kaçınması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.