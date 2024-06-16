Mısır ekiminin azalmasıyla su değirmenleri hızla düşüşe geçti

Ekonomi

Bir zamanlar özellikle kırsal kesimlerde yoğun bir şekilde faaliyet gösteren su değirmenlerinin sayısı, son zamanlarda mısır ekiminin azalmasıyla birlikte hızla düşüşe geçti.

Günümüzde mısır ekimi pek olmadığından işlerinin çok azaldığını belirten 59 yaşındaki Halil İbrahim Alemdar, değirmenciliğin artık bitme noktasına geldiğini belirtti.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde 1930 yılında yapılan değirmeni, babasının vefatından sonra kendisinin işletmeye başladığını kaydeden Alemdar, mısır ekimi olmayışından dolayı işlerinin artık bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 40 yıl önce işlerinin çok iyi olduğunu ancak son yıllara doğru işlerin hızla düşüşe geçtiğini belirten Alemdar, "Çocukluk yaşımdan beri bu mesleği yapıyorum. Babam vefat ettikten sonra değirmeni ben işletmeye başladım. Değirmen 1930 yılında yapıldı, ben de ikinci kuşak olarak mesleği sürdürüyorum. 40 yıl önce işlerimiz çok iyi idi ancak zamanla düşüşe geçti. Şu anda ise neredeyse bitme durumuna geldi. Sebebi, mısır eken yok. Çoğu fındık ekti. Hazır yiyecekler çıktı, dolayısıyla bizim işlerimiz de geriledi. Genellikle mısır öğütürüz arada buğday da gelir ancak şimdi buğday da pek yok. Değirmen sayısı sadece bizim burada değil, Türkiye genelinde de azalıyor diye düşünüyorum. Trabzon'da bir elin parmağını geçmeyecek kadar değirmen sayısı azaldı diyebiliriz. 40 yıl önce sayımız çoktu, sadece bu civarda 8 tane değirmen vardı. Bizden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse yok. Benden sonra tamamen biter. Çocuklarım var ama bu mesleğe eğilimleri yok. Bu mesleği yapan aç kalmaz ama ileri de pek gidemez. Çünkü mısır eken olmadığı için ekonomik olarak fazla getirisi olmuyor" diye konuştu. - TRABZON