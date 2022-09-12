Mısır: Buğday stokları 6,5 aydan fazla yeter - Son Dakika
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Mısır: Buğday stokları 6,5 aydan fazla yeter

12.09.2022 14:48
Mısır: Buğday stokları 6,5 aydan fazla yeter

Mısır hükümeti, yerli buğday stoklarının 6,5 aydan fazla yeteceğini duyurdu.

Mısır hükümeti, yerli buğday stoklarının 6,5 aydan fazla yeteceğini duyurdu.

Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Ali Musaylihi, ülkede buğday üretim sezonunun bitmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Bakan Musaylihi, ülkedeki stratejik buğday stoklarının 6,5 aydan fazla yeteceğini belirtti.

Mısır, bu yıl buğday hasat sezonunda yerli üreticiden 4,2 milyon ton satın aldığını duyurmuştu.

Ülke, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır: Buğday stokları 6,5 aydan fazla yeter - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır: Buğday stokları 6,5 aydan fazla yeter - Son Dakika
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