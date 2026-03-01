Mısır, İsrail'den Gaz Tedarikini Durdurdu - Son Dakika
Mısır, İsrail'den Gaz Tedarikini Durdurdu

Mısır, İsrail\'den Gaz Tedarikini Durdurdu
01.03.2026 00:40
Mısır, İsrail'den doğal gaz tedarikinin durduğunu, 1,1 milyar m³ gazın akışının kesildiğini duyurdu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın da misillemede bulunmasının ardından yerel basında "İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğu" yönünde çıkan haberlere ilişkin Mısır Petrol Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

1,1 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ TEDARİKİ DURDURULDU

Açıklamada, son askeri saldırılar ile bunların yansımalarının ve borular kanalıyla Doğu Akdeniz'den gelen doğal gaz tedarikinin durdurulması konusunun yakından takip edildiği kaydedildi. Bakanlığın 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın alternatif kaynakları olduğu yönünde vatandaşlara güvence verildi. Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

ANLAŞMANIN DEĞER 35 MİLYAR

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos 2025'te yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Mısır, İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerdeeş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Mısır, İsrail'den Gaz Tedarikini Durdurdu

SON DAKİKA: Mısır, İsrail'den Gaz Tedarikini Durdurdu - Son Dakika
