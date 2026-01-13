MİTSO Başkanı Özer'den eğitim müjdesi: Güllük'e Anaokulu geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MİTSO Başkanı Özer'den eğitim müjdesi: Güllük'e Anaokulu geliyor

MİTSO Başkanı Özer\'den eğitim müjdesi: Güllük\'e Anaokulu geliyor
13.01.2026 16:53  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, Güllük'te anaokulu projesinin hızlandırıldığını açıkladı. Proje için gerekli izinlerin alındığını belirten Özer, 153 çocuğun eğitim alacağı nişan projenin kısa sürede hayata geçirileceğini duyurdu.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen basın buluşmasında eğitim alanında önemli müjdeler verdi.

Güllük'te uzun süredir planlanan anaokulu projesinin hızlandırıldığını açıklayan Özer, gerekli izinlerin alındığını ve projenin son şeklinin verildiğini söyledi. Mevcut ana binanın korunacağını, yanındaki ek yapıların ise onarılarak anaokulu olarak hizmet vereceğini belirten Özer, "Güllük'te yaklaşık 153 çocuğumuz var. Bu projeyi Milas Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz üstleniyoruz" dedi. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Özer, anaokulunun kısa süre içinde yapım aşamasına geçeceğini kaydetti.

Eğitime verdikleri önemin altını çizen Reşit Özer, iki yıl önce dönemin Belediye Başkanı Rıfat Özer'in Milas'a okul yapılacağı yönündeki sözünü de hatırlatarak, bu projeyi 2026 yılında hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Milas'a bir ilkokul ya da ortaokul kazandırmak amacıyla üç alternatif alan belirlendiğini söyleyen Özer, proje için son hazırlık aşamasına gelindiğini ifade etti. "Eğitime destek vermek istiyoruz. Eğitim çok önemli" diyen Özer, MİTSO olarak Milas ve Güllük'te eğitim yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MİTSO Başkanı Özer'den eğitim müjdesi: Güllük'e Anaokulu geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:25:24. #7.11#
SON DAKİKA: MİTSO Başkanı Özer'den eğitim müjdesi: Güllük'e Anaokulu geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.