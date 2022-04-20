Mitsubishi Electric, " İzmir KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi"nde paydaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

İleri otomasyon teknolojileriyle sanayiye yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) iş birliği ile İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşen "3. İzmir KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi"ne katıldı.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, etkinlikteki "Rekabetçi Dijital Kobiler" oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizel, küreselleşme ile ortaya çıkan yeni rekabet düzeninde dijitalleşmenin KOBİ'ler için birçok avantaj sunduğunu belirterek, "Günümüzün rekabet dünyasında KOBİ'lerin varlığını sürdürebilmesi için dijitalleşmesi şart. Dijitalleşme, küresel rekabet avantajı sağladığı kadar iş sürekliliği konusunda da ne kadar belirleyici olduğunu pandemi sürecinde kanıtladı.

Ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin Sanayi 4.0'a hızlı bir şekilde uyum sağlaması hem üretim kabiliyetlerini artırıyor hem de proseslerini optimize ederek verimli bir süreç yönetimi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Dijital teknolojilerin, KOBİ'ler için uçtan uça izlenebilirlik sunmakla kalmadığını; mobil çağda uzaktan kontrol imkanı da verdiğini aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Tüm bu parametreler ise KOBİ'leri yerel pazardan küresel arenaya taşıyor. İleri teknolojiye sahip ürün ve çözümlerimizle KOBİ'lere geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurma imkanı sunuyoruz.

Sanayi 4.0'a yanıt olarak geliştirdiğimiz, üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan inovatif e-F@ctory konseptimiz; üretimde çok yüksek hız, maliyet tasarrufu, kalite ve verimlilik artışı sağlıyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan 'MAISART' teknolojimizle yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresini azaltıyor ve verimliliğin artmasını sağlıyoruz.

MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarımız ile insan iş gücünü asiste ediyor ve bu sayede de işletmelerin üretim kapasitesini artırıyoruz. Dijital ikiz uygulamamız ise gerçek üretim hattına müdahale edilmeden üretime esneklik ve verim katıyor. Mitsubishi Electric olarak geliştirdiğimiz dijital teknolojilerle akıllı fabrika yatırımı yapmak isteyen KOBİ'lerin yanında yer almayı sürdüreceğiz."