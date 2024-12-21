Mitsubishi Electric, Robot Zirvesi'nde Yenilikler Sergiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Mitsubishi Electric, Robot Zirvesi'nde Yenilikler Sergiledi

Mitsubishi Electric, Robot Zirvesi\'nde Yenilikler Sergiledi

Mitsubishi Electric, Robot Yatırımları Zirvesi'nde yapay zeka ve otomasyon çözümlerini tanıttı.

21.12.2024 11:46
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Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Robot Yatırımları Zirvesi'nde, yapay zeka destekli çözümleri ve endüstriyel üretime yön veren robot teknolojilerindeki yenilikleri sergileyerek büyük ilgi topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirve boyunca yapay zeka destekli MaiLab ve ICONICS teknolojileriyle ilgili bilgiler sunuldu. Ayrıca, dijital dönüşümün çözüm ortağı olarak, e-Factory dijital fabrika konsepti ve tescilli MAISART AI teknolojisi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Mitsubishi Electric'in yapay zeka teknolojisi, üretim hatlarının daha verimli şekilde tasarlanmasına ve verimliliğin artırılmasına büyük katkı sağladı.

Fuardaki standı ziyaret edenler, şirketin endüstriyel otomasyon çözümlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Bu yıl da şirket, üreticilere akıllı dijital fabrikalar kurmalarında yol gösterici olmayı sürdürüyor ve Türkiye'deki büyümesine hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, bu yıl da oldukça etkileşimi yüksek organizasyon olmasını beklediklerini, yurt içi ve dışından gelen katılımcıların ilgisinin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Geçgel ayrıca, yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda yeniliklerin paylaşılmasının önemine işaret ederek, "Robotik alandaki gücümüzü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öne çıkarıyoruz. Müşterilerimize ve ziyaretçilerimize esnek üretimi destekleyen teknolojilerimize dair demolarımızı standımızda deneyimleme fırsatı sağladık." ifadelerini kullandı.

Şirketin Satış Takım Müdürü Mert Anıl da Mitsubishi Electric olarak sanayilerini ileriye taşıyacak yeni başarı hikayeleri yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Robot, Inverter ve LVS Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu ise yüksek performans ve verimlilik sağlayan yenilikçi otomasyon konsept ve çözümleriyle üreticilere geleceğin akıllı dijital fabrikalarını kurmalarında yardımcı olmaya devam ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, Robot Zirvesi'nde Yenilikler Sergiledi - Son Dakika

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