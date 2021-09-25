MKE AŞ ilk kez TEKNOFEST'te

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilk kez katıldı.

MKE AŞ, Anadolu Ajansı'nın paydaşı olduğu festivalde, Milli Savunma Bakanlığı çadırındaki stantta yer aldı.

Ürün ve hizmetlerini tanıtan ve yakın zamanda AŞ statüsüne dönüşen şirket, gençlerle yeni kariyer fırsatlarını paylaştı. Ayrıca, gençlerin staj imkanları konusundaki talepleri alındı.

Şirketin standındaki silahlı amfibi 8x8 araç Algan, E-ZMA simülasyon cihazı ve zihin kontrollü araba yarışı büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, simülatörde elektrikli zırhlı muharebe aracını (E-ZMA) deneyimleme şansı yakaladı. Zihin kontrollü araba yarışı ise özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin eğlenceli anlar geçirmesini sağladı.

Ziyaretçiler, hologram cihazında gösterilen yakın hava savunma sistemi, insansız hava aracı mühimmatı, E- Fırtına ve deniz topu gibi ürünleri de izleme fırsatı buldu.