MKK, Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'ne resmi üye oldu - Son Dakika
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MKK, Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'ne resmi üye oldu

MKK, Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği\'ne resmi üye oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'nin (ACG Asia-Pacific CSD Group) resmi üyesi oldu. MKK, ACG ile Türkiye ve bölge ülkeleri arasında sermaye piyasalarında ortak kazanımlar hedefliyor. ACG, MKK'nin katılmasıyla birlikte toplamda 41 üyeyi bünyesinde barındırıyor. MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, ACG üyeliğine kabul edildiklerini ve bölgedeki işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca MKK, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri saklamacı kuruluşları birliklerinin ortak toplantısına ev sahipliği yapacak.

21.05.2024 09:27
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliğinin (ACG Asia-Pacific CSD Group) resmi üyesi oldu.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, üye olduğu uluslararası birliklerin 5'incisi olan ACG ile kıtalar ve piyasalar arasında köprü görevi üstlenen MKK, Asya Pasifik bölgesinde yürüttüğü projeler ve geliştirmek istediği işbirlikleriyle Türkiye ve bölge ülkeleri arasında sermaye piyasalarında ortak kazanımlar hedefliyor.

Asya Pasifik bölgesindeki merkezi saklama kuruluşlarının bir araya gelmesiyle 1997'de kurulan ACG, MKK'nin de katılmasıyla toplamda 41 üyeyi bünyesinde barındırıyor.

"Bölge ülekleri ile somut işbirliklerimiz var"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, ACG Başkanı Wenhua Dai'nin imzasıyla üyelik kabul haberini ve tebrik mektubunu aldıklarını bildirdi.

Üyelerin tamamının olumlu görüşleriyle artık resmi olarak ACG üyeliğine kabul edildiklerini kaydeden Arıkan, Asya Pasifik bölgesini iyi ilişkileri ve somut işbirlikleri olan ülkeleri barındırmasından dolayı önemsediklerini anlattı.

Arıkan, Endonezya'da 2020 yılından beri kullanılan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) çözümleriyle toplamda 5 bin 218 genel kurulun 877 farklı şirket tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kurullara 209 bin 111 yatırımcı elektronik ortamda katıldı. Yine Endonezya sermaye piyasaları borçlanma araçları için de e-genel kurul sistemi geliştirme çalışmalarımız sürüyor ve bu yıl devreye alınacak. Endonezya'da e-GKS çözümümüzle olduğu gibi bölgedeki diğer ülkelerle de geliştirmeyi hedeflediğimiz işbirliklerini düşünerek, kuruluşumuz ve ülkemiz sermaye piyasaları için hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca bu yıl ekim ayında İstanbul'da 40'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştireceğimiz Avrasya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri saklamacı kuruluşları birliklerinin (AMEDA ve AECSD) ortak toplantısına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını taşıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MKK, Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'ne resmi üye oldu - Son Dakika

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