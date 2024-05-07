MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, AMEDA Konferansı\'na katıldı

Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) Dönem Başkanı Ekrem Arıkan, Katar'da düzenlenen 39. Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) Konferansı ve Genel Kurulu'na katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, MKK Genel Müdürü ve AECSD Dönem Başkanı Ekrem Arıkan liderliğindeki MKK heyeti Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 39. AMEDA Konferansı ve Genel Kurulu'na katıldı.

MKK yetkilileri, etkinlikte, bölgedeki finansal kuruluşlarla gerçekleştirilebilecek iş birliklerine yönelik istişarelerde bulundu.

AMEDA tarafından gerçekleştirilecek 40. Genel Kurul Toplantısı'nın 2-4 Ekim'de İstanbul'da MKK tarafından düzenlenmesi planlanan AECSD Genel Kurul Toplantısı ile birleştirilerek, iki bölgesel birliğe üye ülkelerin megakentteki ortak organizasyonda buluşması kararlaştırıldı.

" Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduk"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekrem Arıkan, bölgesel iş birliği çerçevesinde, ülkeler ve kurumlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımıyla birlikte gelişmeyi hedeflediklerini anlattı.

39. AMEDA Konferansı ve Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Arıkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasa altyapısı gelişmiş birçok ülkede dahi olmayan ürün ve hizmet çeşitliliğimizi anlatma imkanımızla birlikte, Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkenin sermaye piyasalarıyla ilişkilerimizin artması ve güçlenmesi yönünde çeşitli girişimlerimiz oldu. Endonezya'da kullanılan e-GKS çözümümüz gibi, önümüzdeki dönemde somut iş birliği projelerimizin başarıyla sonuçlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Görüşmelerde yaptığımız ürün ve hizmet tanıtımlarımızla, teknoloji ihracatımızın artmasına yönelik önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. Tarihsel ve kültürel bağlarla güçlü olduğumuz bu bölgede karşılıklı samimiyet ve yardımlaşmanın arttığını görmek, finans ekosisteminde stratejik adımların atılacağı noktasında bizleri umutlandırıyor. Ekim ayında, üyesi olduğumuz her iki birliğin AECSD ve AMEDA ortak toplantısını kıtaların birleştiği İstanbul'da, piyasaları da birleştirme vizyonuyla gerçekleştirecek olmak bize ayrı bir heyecan veriyor."