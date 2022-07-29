MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor - Son Dakika
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MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor

29.07.2022 15:51
MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor

Mustafakemalpaşa'nın üretim, ihracat ve istihdam merkezi olan, aynı zamanda planlı sanayileşme ve düzenli şehirleşmenin ana dinamiğini oluşturan Organize Sanayi Bölgesi'nde (MKP OSB), yatırımlar hızlandı.

Mustafakemalpaşa'nın üretim, ihracat ve istihdam merkezi olan, aynı zamanda planlı sanayileşme ve düzenli şehirleşmenin ana dinamiğini oluşturan Organize Sanayi Bölgesi'nde (MKP OSB), yatırımlar hızlandı.

62 parselde 41 faal firmanın üretime devam ettiği MKP OSB'de 12 fabrikanın inşaatı ise hızla sürerken, 9 firmadan 8'i ise yatırım için proje çalışmalarına devam ediyor.

İnşaatı süren firmaların yatırımlarını tamamlayarak, önümüzdeki yıl üretime geçmesi beklenirken; endüstriyel ambalaj ürünleri ve hijyen sağlık aparatları üretimi konusunda faaliyet gösterecek büyük bir sanayi tesisinin tam kapasiteye geçmesi ile birlikte MKP OSB'deki istihdam sayısı 1900 kişiden toplamda 3500 kişiye çıkacak.

Türkiye'de yaklaşık 373 gibi yüksek bir sayıda OSB bulunmasına rağmen genel kurulunu yaparak yönetimini belirleyen, her türlü alt yapısını yapan ve kredi borcu bulunmayan ender bölgelerden biri olan Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırmalara kapılarını açmaya devam ediyor.

Bandırma Limanı'na 60, Susurluk Demiryolu'na da 15 kilometre uzaklıkta yer alan MKP OSB'ye yatırım için herhangi bir engel bulunmazken, özellikle İstanbul ve Bursa'daki sanayi alanlarının daralması sebebiyle talep her geçen gün artıyor.

Üniversite, meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, devlet hastanesi, sağlık kuruluşları, küçük sanayi siteleri ve meslek kuruluşlarının irtibat bürolarından faydalanma imkanlarına sahip bulunan Mustafakemalpaşa OSB'de yer alan sanayicilere, MKP OSB tarafından elektrik, su, doğalgaz ve yol gibi altyapı tesisleri ile birlikte Atıksu Arıtma Tesisi de dahil olmak üzere 7/24 kesintisiz hizmet veriliyor.

1990 yılında kurulan ve başlangıçta 60 hektar büyüklüğündeki MKP OSB'nin 1999 yılında altyapısının tamamlanmasının ardından zamanla bölgeye yönelik parsel talebi arttı ve bugün rezerv alan ile birlikte toplamda 444 hektarlık alana ulaştı.

Çeşitli sektörlerde üretim ve istihdam gücüne sahip olan MKP OSB'de toplamda 62 parselde 41 faal firma üretimde bulunurken, kalan 12 firmada da inşaatlar devam ediyor.

Bu 12 firmada yapılacak çeşitli sektördeki yatırımların ardından MKP OSB %85'lik doluluk oranına ulaşılacak. 9 firmadan 8'i ise proje safhasında bulunuyor. İnşaatı devam eden firmaların da yatırımlarını tamamlayarak, önümüzdeki yıl üretime geçmeleri planlanıyor.

Aynı zamanda yeni bir sanayi tesisi için de kamulaştırma işlemlerinin sürdüğü bölgede, mevcutta faaliyet gösteren firmalara 2022 yılında aylık ortalama 1 milyon sm3 doğalgaz dağıtımı yapılırken, elektrik satışı ise aylık ortalama 6,5 milyon kilowatsaat olarak gerçekleşti. Endüstriyel ambalaj ürünleri, hijyen sağlık aparatları üretim konusunda 455 bin m2'lik sanayi parselinde 207.117 m2'lik kapalı alanda kısmi olarak faaliyete başlayan büyük bir sanayi tesisinin tam kapasite faaliyete geçmesi ile birlikte bölgedeki istihdam sayısı 1900 kişiden toplamda 3500 kişiye çıkacak.

Bu yatırımlar Mustafakemalpaşa'ya olduğu kadar Türkiye ekonomisine ve Bursa'ya da değer katacak.

Aynı zamanda Mustafakemalpaşa'daki işsizlik oranının azalmasına ve şehrin kalkınmasına ciddi bir katkı sağlayacak. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Maoist Komünist Partisi, Mustafakemalpaşa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor - Son Dakika
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