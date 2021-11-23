Mobil uygulamadan 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' yaptırmak mümkün

Doğa Sigorta, mobil uygulaması ile sigortalı adaylarının Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında teklif alabileceğini, ödeme adımlarının gerçekleştirilmesi ile poliçe satın alma işleminin tamamlanabileceğini duyurdu.

Doğa Sigorta tarafından yapılan açıklamada, "Mobil uygulama kullanıcıları Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında poliçe bilgileri, teminat kapsamı ve kullanım bilgilerini görüntüleyebilirken artık sigortalı adaylarımız teklif de alabiliyor, poliçeleşme işlem ve süreçlerini ekran üzerinden görüntüleyebiliyor. Üyelik sistemi ile çalışan uygulama ile ilk kez sigortalanacak sigortalı adayları üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra cep telefonlarına gelecek şifre ile uygulama üzerindeki adımları takip ederek onay işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Teminat paketlerinden birini seçerek teklif alabilecek olan sigortalı adayı, ödeme adımlarının gerçekleştirilmesi ile de poliçe satın alma işlemini tamamlayabilecek. Acentelerimizin yanında yer almaya bu uygulamamız ile de devam ediyoruz. Sigortalı adayı varsa bugüne kadar çalıştığı acenteyi ya da çalışmak istediği yeni bir acentemizi güvenle tercih edebilecek" denildi.

Doğa Sigorta mobil uygulamasının, uygulama marketlerden ücretsiz indirilebileceği belirtildi.